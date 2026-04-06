Петропавлда өрт кезінде полиция 13 адамды эвакуациялауға көмектесті
Фото: polisia.kz
3 сәуірде Петропавл қаласындағы Астана көшесінде орналасқан бес қабатты үйдің бесінші қабатында өрт шықты.
Оқиға орнына алғашқылардың бірі болып Петропавл қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жетті.
Олар түтін тараған подъезд тұрғындарын эвакуациялауға кірісті. Барлығы полиция қызметкерлері мен өрт сөндіру қызметі 13 адамды, оның ішінде екі баланы қауіпсіз жерге шығарды.
Зардап шеккендер ретінде тек жануарлар тіркелді — өрт салдарынан мысықтар қаза тапты. Тұрғын пәтер есігін ашқан сәтте біреуін полицейлер құтқарып қалды.
Алайда ішке кіру ол кезде мүмкін болмаған. Өрт сөндірушілер өртті толық сөндірді. Осы уақытта полиция жасақтары қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көмектесті.
Мақаламен бөлісу
