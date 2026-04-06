Қоғам

Қазақстанда қар жауып, ауа температурасы күрт төмендейді

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, весна в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 12:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" мамандары Қазақстан бойынша 2026 жылдың 7, 8 және 9 сәуіріне арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, елдегі ауа райы кенеттен нашарлайды.

"Қазақстанның көп бөлігінде көктемге тән тұрақсыз ауа райы байқалады: жауын-шашын болады, солтүстік пен солтүстік-батыста – жаңбыр мен қар, батыс пен оңтүстікте – кейде нөсер жаңбыр, солтүстікте – жауын-шашын. Республиканың барлық аумағында жел күшейеді, батыс пен оңтүстікте – бұршақ, дауылды жел күтіледі", – деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.

Болжамға сәйкес, тек елдің шығысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Түнгі және таңғы уақытта тұман күтіледі.

"Елдің солтүстік және солтүстік-батысында күндізгі ауа температурасы +3…+15°С дейін төмендейді", – деп хабарлады баспасөз қызметі.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда -5°С дейінгі аяздың қайтып келетінін ескерткен еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қалың қар жауып, ауа райы күрт өзгермек
12:08, 10 наурыз 2026
Қазақстанда қалың қар жауып, ауа райы күрт өзгермек
Қазақстанда ауа температурасы 5 градусқа дейін төмендейді
13:54, 12 маусым 2023
Қазақстанда ауа температурасы 5 градусқа дейін төмендейді
Еліміздің басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді
16:06, 06 қаңтар 2025
Еліміздің басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді
