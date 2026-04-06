#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Қоғам

1 млрд теңгеден астам шығын: Ресей Қазақстанға трансұлттық қылмыстық топ мүшесін экстрадициялады

1 млрд теңгеден астам шығын: Ресей Қазақстанға трансұлттық қылмыстық топ мүшесін экстрадициялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 13:52 Сурет: ҚР Бас прокуратурасы
Бас прокуратура мен ІІМ Интерпол Ұлттық орталық бюросының қызметкерлері, Қазақстанның Ресейдегі елшілігінің қолдауымен трансұлттық қылмыстық топ құрамында заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналасқаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін Ресейден Қазақстан азаматы экстрадицияланды.

Қадағалау органының мәліметінше, күдікті, 2023 жылы Ресей Федерациясының аумағына шығарып сату мақсатында, Қазақстан аумағы бойынша акцизделетін тауарларды (темекі) сәйкестендіру құралдарынсыз заңсыз сақтап, тасымалдаған.

Нәтижесінде, акциздік салықтың Қазақстан бюджетіне түспеген қаражат 1 миллиард теңгені құраған.

Күдікті қылмыс жасағаннан кейін жасырынған, осыған байланысты халықаралық іздеу жарияланған.

2025 жылғы сәуірде ол Ресейде ұсталып, Бас прокуратураның сұрауы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды.

Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.

Айып тағылған қылмыстар үшін мүлкі тәркіленіп, он екі жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бас прокуратура кісі өлтіруге оқталған күдіктіні Корея Республикасынан экстрадициялады
6 млрд теңге жымқырды деген шетелдік күдікті Черногориядан Қазақстанға экстрадицияланды
Алматылықтарға 100 миллион теңгеден астам берешегі бар қазақстандық Сауд Арабиясынан қайтарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: