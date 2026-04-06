#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда агроөнеркәсіп кешенін несиелеу мүмкіндіктерін кеңейту жоспарлануда

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіп кешені субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру және сақтандыру шеңберіндегі субсидиялау қағидаларына өзгерістер жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 16:24 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіп кешені субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру және сақтандыру шеңберіндегі субсидиялау қағидаларына өзгерістер жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта мынадай өзгерістер қарастырылған:

  • кепілдендіру тетігіне қатысатын кредиторлар қатарына әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды (ӘКК) қосу;
  • инвестициялық жобаларды, соның ішінде қайтарымды негізде қаржыландыру мүмкіндігін кеңейту;
  • кепілдік мерзімін ұлғайту, яғни оны кредит мерзімінен 5 айға ұзарту;
  • кредиттің мақсатсыз пайдаланылуының салдарын кредит түріне қарай саралап белгілеу.

Министрліктің түсіндіруінше, бұл түзетулер агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қаржыландыру мүмкіндіктерін кеңейту қажеттілігіне байланысты әзірленген. Атап айтқанда, кепілдендіру құралдарының қолжетімділігін арттыру, кредиторлар тізімін кеңейту және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін мемлекеттік қолдау шараларымен кеңінен қамту көзделіп отыр.

Сондай-ақ инвестициялық жобаларды, оның ішінде айналым қаражатын қамтитын және қайтарымды негізде қаржыландырылатын жобаларды қолдау жоспарлануда.

Бұдан бөлек, құжатта кредит қаражатын мақсатсыз пайдаланған жағдайда қолданылатын шараларды кредит түріне байланысты саралау ұсынылады.

Құжат 20 сәуірге дейін "Ашық НҚА" порталында қоғамдық талқылауға ұсынылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру: түзетулер әзірленді
17:02, Бүгін
Қазақстанда инвесторлар тізілімін құру жоспарлануда
09:24, 27 қаңтар 2025
Қазақстанда жаңа бизнес-идеяларға гранттар беруді қайта қарау жоспарлануда
10:07, 02 сәуір 2025
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Пытался развить успех, но не совсем получилось": Бублик - о старте сезона-2026
19:34, Бүгін
"Пытался развить успех, но не совсем получилось": Бублик - о старте сезона-2026
Борца из Казахстана лишили шанса на медаль чемпионата Азии в Бишкеке
19:03, Бүгін
Борца из Казахстана лишили шанса на медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
18:37, Бүгін
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Разгромом завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан за финал чемпионата Азии по борьбе
18:22, Бүгін
Разгромом завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан за финал чемпионата Азии по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: