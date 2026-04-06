Қазақстанда агроөнеркәсіп кешенін несиелеу мүмкіндіктерін кеңейту жоспарлануда
Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіп кешені субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру және сақтандыру шеңберіндегі субсидиялау қағидаларына өзгерістер жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта мынадай өзгерістер қарастырылған:
- кепілдендіру тетігіне қатысатын кредиторлар қатарына әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды (ӘКК) қосу;
- инвестициялық жобаларды, соның ішінде қайтарымды негізде қаржыландыру мүмкіндігін кеңейту;
- кепілдік мерзімін ұлғайту, яғни оны кредит мерзімінен 5 айға ұзарту;
- кредиттің мақсатсыз пайдаланылуының салдарын кредит түріне қарай саралап белгілеу.
Министрліктің түсіндіруінше, бұл түзетулер агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қаржыландыру мүмкіндіктерін кеңейту қажеттілігіне байланысты әзірленген. Атап айтқанда, кепілдендіру құралдарының қолжетімділігін арттыру, кредиторлар тізімін кеңейту және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін мемлекеттік қолдау шараларымен кеңінен қамту көзделіп отыр.
Сондай-ақ инвестициялық жобаларды, оның ішінде айналым қаражатын қамтитын және қайтарымды негізде қаржыландырылатын жобаларды қолдау жоспарлануда.
Бұдан бөлек, құжатта кредит қаражатын мақсатсыз пайдаланған жағдайда қолданылатын шараларды кредит түріне байланысты саралау ұсынылады.
Құжат 20 сәуірге дейін "Ашық НҚА" порталында қоғамдық талқылауға ұсынылған.
