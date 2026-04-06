#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев ҚМА төрағасын қабылдады

Тоқаев ҚМА төрағасын қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 15:46 Сурет: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2026 жылғы 6 сәуірде, Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, мемлекет басшысы Агенттіктің негізгі қызметінің қорытындылары мен алдағы кезеңге қойылған міндеттері туралы есеп тыңдады.

Жанат Элимановтың айтуынша, бюджет шығыстарына жүргізілген мониторинг кезінде мал шаруашылығы саласына бөлінген 30 миллиард теңге субсидияны тиімсіз пайдалану тәуекелдері анықталған.

Сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен ғылыми-техникалық нәтижелерді коммерцияландыруға бағытталған 10 миллиардтан аса теңгені мақсатсыз жұмсау белгілері айқындалды.

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қаражатын жымқыру фактілері бойынша 14 сотқа дейінгі тергеу басталған, ал құрылыс саласында 5,3 миллиард теңгені заңсыз иемденбек болған жандарға қатысты 21 қылмыстық іс қозғалды.

Мемлекет басшысына алаяқтық әрекеттердің алдын алу бойынша 17 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылғаны және банктер мен байланыс операторларының атын жамылып, арнайы құрылғылар арқылы жаппай фишингтік SMS-хабарламалар таратқан топ әшкереленгені жөнінде есеп берілді. Жалпы аудиториясы 25 мыңнан асатын 3,7 мың алаяқтық сайт және 22 топтық чат жабылған. 400-ден астам жалған құрылыс компаниясының заңсыз түрде бірінші санаттағы лицензия алуына жол берілген жоқ.

Бұдан бөлек, қылмыстық табыстарды жылыстатуға қарсы күрес саласында атқарылған жұмыстар таныстырылды. Атап айтқанда, заңсыз схемаларда қолданылған дроп-карталарға қатысты 14 сотқа дейінгі тергеу басталды, олардың есепшотындағы қаржының жалпы айналымы 13 миллиард теңгеден асқан. "Көлеңкедегі" тұлғаларға рәсімделген 68 мыңнан астам карта бұғатталған.

Жалған компаниялар мен құжаттарды пайдалану фактілері бойынша 23 іс тіркелген, келтірілген залал – шамамен 13 миллиард теңге. Қаржылық пирамидалар, онлайн-казино және алаяқтықтан түскен табысты жылыстатумен айналысқан 3 жасырын криптоайырбастау қызметінің жолы кесілді. Криптовалюта айырбастауға қатысты заңсыз онлайн сервистерге кіруге арналған 483 сілтеме жойылды.

Кездесу соңында Мемлекет басшысы агенттіктің негізгі бағыттары бойынша бірқатар нақты тапсырма берді.

Камералар ендігі анықтап жатыр: ІІМ жол қозғалысына қатысушыларға ескерту жасады
Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Мемлекеттік думасының төрағасын қабылдады
"Пытался развить успех, но не совсем получилось": Бублик - о старте сезона-2026
Борца из Казахстана лишили шанса на медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Разгромом завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан за финал чемпионата Азии по борьбе
