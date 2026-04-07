Қоғам

Қазақстанда көмірді бөлуді реттейтін жаңа цифрлық жүйе енгізіледі

2026 жылғы 7 сәуірде Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Үкімет отырысында көмірді бөлу процесінің ашықтығын қамтамасыз ету үшін жаңа цифрлық жүйе енгізу жоспарланып отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 7 сәуірде Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Үкімет отырысында көмірді бөлу процесінің ашықтығын қамтамасыз ету үшін жаңа цифрлық жүйе енгізу жоспарланып отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, қазіргі таңда Отын-энергетикалық кешенді басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі құрамында "Көмірді бөлу" қосалқы жүйесін енгізу мәселесі пысықталуда.

"Бүгінде қолданыстағы процестердің моделі әзірленіп, бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар қалыптастырылып жатыр. Бұл көмірді бөлуді цифрлық басқарудың мақсатты архитектурасын құруға көшуге мүмкіндік береді. Жаңа жүйе саладағы жүйелік теңгерімсіздіктерді жоюға бағытталған. Оның ішінде сұраныс пен ұсыныстың сәйкессіздігі, бөлудің ашық еместігі және логистиканың тиімсіздігі бар", – деді Ерлан Ақкенженов.

Оның айтуынша, жобаны іске асыру нәтижесінде көмірді бөлуді мемлекеттік деңгейде басқарудың бірыңғай цифрлық жүйесі қалыптасады. Бұл жүйе жедел мониторинг жүргізуге, болжам жасауға және басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бөлудің ашықтығы мен тиімділігін арттырып, логистиканы оңтайландырады.

Бұған дейін министр Қазақстандағы көмір қоры туралы да мәлімет берген болатын.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
