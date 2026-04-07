Қоғам

Ақтөбе облысында полиция жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған жүргізушілерді ұстады

07.04.2026 16:29 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Демалыс күндері Ақтөбе қаласының патрульдік полиция батальоны жолдардағы бақылауды күшейтіп, құқық бұзушылықтардың алдын алуға және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге баса назар аударуда.

Қасақана құқық бұзушыларды анықтау және олардың алдын алу мақсатында қызметке айырым белгілері жоқ азаматтық көліктердегі жасырын патрульдер шығарылды.

Мұндай тәсіл жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзушылықтарды тиімді анықтауға және жүргізушілердің қауіпті әрекеттерін жедел тоқтатуға мүмкіндік береді.

Негізгі міндет — жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзушылықтарды, әсіресе агрессивті жүргізу деректерін анықтау. Атап айтқанда, күрт жолақ ауыстыру, "шашка" тәрізді қозғалыс, басқа көліктерді қысып өту және апатты жағдайлар туындату.

Осындай құқық бұзушылықтарды тіркей отырып, жасырын патрульдер ақпаратты нақты уақыт режимінде жақын маңдағы патрульдік полиция экипаждарына жолдайды. Олар көлік құралдарын дереу тоқтатып, жүргізушілерді заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартады.

Өткізілген іс-шаралар барысында жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған 30-дан астам көлік құралы анықталды. Бұл ондаған жол-көлік оқиғаларының, соның ішінде ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік берді.

Жылдамдықты асырған және өзгеде құқық бұзушылықтарға жол берген жүргізушілер жауапкершілікке тартылып, көлік құралдары айыппұл тұрағына қойылды.

Бұл — жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін жазаның бұлтартпайтынын тағы бір мәрте дәлелдейді. Естеріңізге саламыз: жол қозғалысы ережелерін сақтау — сіздің және айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігінің негізі.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында полиция берешегі бар 25 көлік иесін анықтады
11:09, 20 наурыз 2025
Түркістан облысында полиция берешегі бар 25 көлік иесін анықтады
Полиция туристер мен жүргізушілерге жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін еске салды
12:49, 18 қыркүйек 2025
Полиция туристер мен жүргізушілерге жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін еске салды
Астанада жол ережесін өрескел бұзған азаматтар жауапқа тартылды
13:00, 25 қаңтар 2026
Астанада жол ережесін өрескел бұзған азаматтар жауапқа тартылды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
17:17, Бүгін
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
17:12, Бүгін
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
17:08, Бүгін
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
16:51, Бүгін
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
