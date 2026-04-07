Қоғам

Ақмолада облысында қарақшылық шабуыл жасаған қылмыскерлер 8,5 жылға сотталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 16:42 Фото: pexels
Ақмола облысының Астрахан ауданында 2025 жылы жазда жасалған қарулы қарақшылық ісі бойынша үш адам сотталды. Олар тұрғын үйге басып кіріп, иелерін байлап, 4 млн теңгеден астам қаражат пен бағалы бұйымдарды ұрлаған.

Ақмолада резонанс тудырған қылмыстық іс бойынша сот үкімі шықты. 2025 жылдың жазында Астрахан ауданына қарасты Астраханка ауылындағы жеке үйге жасалған қарулы шабуыл үшін үш адам ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Тергеу мәліметінше, қылмысты Тараз қаласының 46 жастағы тұрғыны ұйымдастырған. Ол топтың жетекшісі болып, іске Жамбыл және Түркістан облыстарының тумаларын тартқан. Күдіктілер қылмысқа мұқият дайындалған. Олар өзара рөлдерді алдын ала бөлісіп, Астанадан автокөлік жалдап, қылмыс орнына арнайы барған.

Дайындық барысында портативті рациялар, медициналық маскалар, балаклавалар және құрамында хлор бар бүріккіш құралдар сатып алынған. Қарақшылық 2025 жылғы 14 шілдеде кешкі уақытта жасалған. Қаскөйлер жергілікті тұрғынның үйіне басып кіріп, қарумен қорқытып, үй иелері мен олардың туыстарын байлап, жертөлеге қамап тастаған.

Осыдан кейін олар ақша мен зергерлік бұйымдарды ұрлап кеткен. Келтірілген жалпы шығын 4 млн теңгеден асқан. Қылмыскерлер оқиға орнынан жәбірленушінің көлігімен қашып кеткен. Алайда, мұқият ойластырылған жоспарға қарамастан, күдіктілер жауапкершіліктен құтыла алмады. Қылмысты ашу үшін арнайы жедел-іздестіру топтары құрылып, нәтижесінде бірнеше күн ішінде барлық қатысушылардың жеке басы анықталды. Көп ұзамай олар ұсталды.

2026 жылы Астрахан аудандық соты істі қарап, айыпталушыларды кінәлі деп таныды. Топ жетекшісі мен оның сыбайластарының бірі 8,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Олар жазаларын қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерде өтейді. Ал бақылаушы рөлін атқарған, көшеде сыбайластарын күткен үшінші қатысушы 5 жылға сотталды.

Осы оқиғаға байланысты құқық қорғау органдары қолданыстағы заңнама талаптарын еске салды. 2025 жылдың шілдесінен бастап Қазақстанда қоғамдық орындарда адамның жүзін жасыратын киімдер мен аксессуарларды киюге тыйым салынған.

Тыйым салынған заттардың қатарына балаклавалар, никабтар, паранджалар, сондай-ақ медициналық көрсетілімсіз қолданылатын медициналық маскалар жатады. Полицейлер бұл шаралар қоғамдық қауіпсіздікті күшейтуге және қылмыстың алдын алуға бағытталғанын атап өтті.

