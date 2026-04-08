#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Қоғам

Қазақстанда психологтарға дәрі-дәрмекпен емдеуге тыйым салу ұсынылуда

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 12:51 Фото: freepik
2026 жылғы 8 сәуірде Мәжілістің пленарлық отырысында депутаттар "Психологиялық көмек көрсету туралы" заң жобасын қолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Депутат Айна Мусралимова заң жобасын Мәжіліс депутаттарының бастамасымен әзірлегенін атап өтті. Құжат психолог қызметін кешенді құқықтық реттеу, соның ішінде осы саладағы мемлекеттік саясаттың мақсаттары, принциптері мен міндеттерін анықтауды көздейді.

Сонымен қатар, заңда психологтардың және психологиялық көмек алушылардың құқықтары мен міндеттері белгіленеді: құпиялылықты қамтамасыз ету, ақпараттандырылған келісім алу, кәсіби және этикалық стандарттарды сақтау сияқты талаптар енгізілген.

"Заң жобасында психологтар үшін бірыңғай мемлекеттік тіркелім енгізу ұсынылады. Бұл тіркелімге ену кәсіби қызметті жүзеге асырудың міндетті шарты болады. Сондай-ақ, заңда психологиялық көмек пен медициналық қызметті ажырату қарастырылған, оның ішінде психологтарға дәрі-дәрмекпен емдеуге тыйым салу көзделген. Бұл халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді және психологиялық көмек көрсету кезінде азаматтардың қауіпсіздігін арттырады", – деді депутат.

Заң жобасында сондай-ақ психолог қызметінің кәсіби стандарты енгізіледі. Ол психологтың құзыреттілігіне, біліктілігіне және қызмет мазмұнына қойылатын талаптарды анықтайды. Депутаттардың пікірінше, бұл көрсетілген қызмет сапасының біркелкі деңгейін сақтауға мүмкіндік береді.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Айна Мусралимова психологтар адамның денсаулығына зиян келтірсе, қандай жауапкершілік қарастырылатынын айтып берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда мемлекеттік қызметшілерді есірткіге тексеру енгізілуі мүмкін
16:10, 18 наурыз 2026
Қазақстанда мемлекеттік қызметшілерді есірткіге тексеру енгізілуі мүмкін
Қазақстанда психологтарға арналған дербес тізілім құрылады
09:25, 04 ақпан 2026
Қазақстанда психологтарға арналған дербес тізілім құрылады
Қазақстанда тағы бір айыппұл енгізілуі мүмкін
12:19, Бүгін
Қазақстанда тағы бір айыппұл енгізілуі мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Синнер выступил с заявлением о первом месте в рейтинге ATP
15:24, Бүгін
Синнер выступил с заявлением о первом месте в рейтинге ATP
Стал известен состав мужской сборной Казахстана по дзюдо на крупный турнир в Таджикистане
15:04, Бүгін
Стал известен состав мужской сборной Казахстана по дзюдо на крупный турнир в Таджикистане
Казахстанский чемпион Азии может вернуться в бокс после трёх лет "бана" за допинг
14:53, Бүгін
Казахстанский чемпион Азии может вернуться в бокс после трёх лет "бана" за допинг
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
14:28, Бүгін
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: