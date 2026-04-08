#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Қоғам

Қоқыс полигондарының 80%-ы санитарлық талаптарға сай емес – сарапшылар дабыл қағуда

08.04.2026 13:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда жыл сайын 5 миллион тоннаға жуық тұрмыстық қатты қалдық жиналады, бірақ оның төрттен бірі ғана қайта өңделеді.

Елдегі 2755 полигонның 80%-ы санитарлық талаптарға сай келмейді, деп хабарлайды сарапшылар.

"Санитарлық нормаға сәйкес келетін полигондар да нашар. Сұрыпталмаған қалдық жағымсыз иіс шығарып, метан және парниктер газдарын бөледі. Сондықтан жағдай өте күрделі". Айдана Саламатқызы, экология саласының сарапшысы

Қалдықты қайта өңдеу әлі де жеткіліксіз: тек 26%-ы ғана өңделеді. Үкімет 2030 жылға дейін бұл көрсеткішті 40%-ға жеткізуді жоспарлап отыр, деп жазады qazaqstan.tv.

Қалдықтан жасалған өнімдер – орындық, құдық қақпағы, полиэтилен пакеттер – экологиялық тұрғыдан қауіпсіз және қайта өңдеуге жарамды.

2023 жылы іске қосылған "EcoQolday" бағдарламасы аясында 91 мың тонна қоқыс қайта өңделген. Қазіргі таңда 85 компания қағаз, пластик, шыны және шинаны кәдеге жаратып жатыр. Сонымен қатар, қалдықты бизнеске айналдырғысы келетіндерге 15 жылға 3% несие беріледі.

"2018 жылғы зерттеуге сәйкес, елде 125 млн тонна қалдық көмілген. Қазіргі кезде бұл көрсеткіш 140–145 млн тоннаға жеткен болуы мүмкін". Абылай Алмұқанов, ҚР ЭТРМ Қалдықтарды басқару департаменті директорының орынбасары

Сарапшылардың айтуынша, қоқыс мәселесін шешу үшін сұрыптау жүйесін жақсарту және қалдыққа көзқарасты түбегейлі өзгерту қажет.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақстандағы қоқыс полигондарының 80%-ы экологиялық талаптарға сәйкес келмейді
15:57, 14 қараша 2025
Қазақстандағы қоқыс полигондарының 80%-ы экологиялық талаптарға сәйкес келмейді
