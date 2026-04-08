Қоғам

Соңғы үш жылда 104 бала көпқабатты үйлердің терезесінен құлап қаза тапты

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 13:54 Фото: unsplash
Соңғы үш жылда Қазақстан бойынша 104 бала көпқабатты үйлердің терезесінен құлап көз жұмған, ал 600-ге жуық бала түрлі жарақат алған.

Құзырлы органдардың деректері бойынша, бұл оқиғалардың негізгі себебі – ата-аналардың жауапкершілігінің төмендігі.

Өткен аптада Өскеменде 9-қабат үйдің терезесінен бір бала құлап, өмірін сақтап қалу мүмкін болмаған. Травматологтар балалардың бас және ми жарақатын алып, бірнеше операция қажет болатынын атап өтті.

"Баланың қауіпсіздігі үшін барлық жауапкершілік ата-ананың мойнында. Мемлекеттік органдар тек заң шеңберінде бақылау жүргізеді". Оксана Қаленова, Бала құқығын қорғаушы заңгер

Төтенше жағдайлар департаменті қауіпсіздікті күшейту мақсатында дрондар арқылы көпқабатты үйлердің терезелерін тексеріп, дауыс зорайтқышпен ескертулер жүргізеді. Сонымен қатар, кейбір аудандарда балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін онлайн карталар жасалып, бос ғимараттар мен ашық кәріз бен су құбырлары бақылауда.

"Ата-аналар балаларын қараусыз қалдырмауы тиіс, терезе алдындағы жиһаздар қауіп тудырады. Біз балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық шараны қолданамыз". Аяулым Кекиева, Облыстық ТЖД бас маманы

Мамандар балалардың өмірін қорғауда қоғам мен ата-аналардың жауапкершілігі бірінші орында екенін ескертеді.

Теміртауда 5 жастағы бала үшінші қабаттың терезесінен құлап кетті
