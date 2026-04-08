Қоғам

Алматыда найзағай, Астанада аяз, ал Шымкентте ыстық ауа райы күтіледі

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 17:12 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі Алматы, Шымкент және Астанада 2026 жылғы 9-11 сәуір аралығында ауа райы қандай болатыны туралы болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана бойынша ауа райы болжамы

  • 9 сәуір: ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр. Желдің екпіні секундына 14 метрге дейін көтеріледі. Ауа температурасы түнде +5+7°С, күндіз +15+17°С.
  • 10 сәуір: ауыспалы бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман. Жел 9-14 метр секундына. Ауа температурасы түнде +1+3°С, күндіз +8+10°С.
  • 11 сәуір: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Түнде және таңертең тұман. Желдің екпіні 12 метр секундына дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -2°С, күндіз +13+15°С.

Алматы бойынша ауа райы болжамы

  • 9 сәуір: бұлтты, қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай. Желдің екпіні 15 метр секундына. Ауа температурасы түнде +10+12°С, күндіз +14+16°С.
  • 10 сәуір: ауыспалы бұлтты, түнде және таңертең қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай. Кей уақытта желдің екпіні 15 метр секундына дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +18+20°С.
  • 11 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Әлсіз жел болуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +20+22°С.

Шымкент бойынша ауа райы болжамы

  • 9 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8-13 метр секундына. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +18+20°С.
  • 10 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +21+23°С.
  • 11 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +23+25°С.

Бұған дейін Каспий теңізінде жер сілкінісі тіркелгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Еңбек министрлігі БЖЗҚ-дан артық қаражатты алу туралы: сіз ақшаны 60 жастағы өзіңізден алудасыз
Алматыда +27°С-қа дейін ыстық болады, Астанада жаңбыр мен найзағай, Шымкентте – жазғы ауа райы
2026 жылғы 1 қаңтарға арналған ауа райы болжамы: Астанада –12°С, Алматы мен Шымкентте +4°С-қа дейін жылы
Экс-тренер "Барыса" назвал главных претендентов на Кубок Гагарина - 2026
Один из самых перспективных борцов Казахстана завоевал медаль на дебютном ЧА среди взрослых
Драмой обернулась схватка казахстанского борца за "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
Громкой сенсацией завершился финал Казахстан - Иран на чемпионате Азии по борьбе
