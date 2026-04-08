Алматыда найзағай, Астанада аяз, ал Шымкентте ыстық ауа райы күтіледі
Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі Алматы, Шымкент және Астанада 2026 жылғы 9-11 сәуір аралығында ауа райы қандай болатыны туралы болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана бойынша ауа райы болжамы
- 9 сәуір: ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр. Желдің екпіні секундына 14 метрге дейін көтеріледі. Ауа температурасы түнде +5+7°С, күндіз +15+17°С.
- 10 сәуір: ауыспалы бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман. Жел 9-14 метр секундына. Ауа температурасы түнде +1+3°С, күндіз +8+10°С.
- 11 сәуір: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Түнде және таңертең тұман. Желдің екпіні 12 метр секундына дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -2°С, күндіз +13+15°С.
Алматы бойынша ауа райы болжамы
- 9 сәуір: бұлтты, қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай. Желдің екпіні 15 метр секундына. Ауа температурасы түнде +10+12°С, күндіз +14+16°С.
- 10 сәуір: ауыспалы бұлтты, түнде және таңертең қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай. Кей уақытта желдің екпіні 15 метр секундына дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +18+20°С.
- 11 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Әлсіз жел болуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +20+22°С.
Шымкент бойынша ауа райы болжамы
- 9 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8-13 метр секундына. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +18+20°С.
- 10 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +21+23°С.
- 11 сәуір: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +23+25°С.
Мақаламен бөлісу
