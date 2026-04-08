"Мен тек әке ретінде іздедім…" – жоғалған сәбиді тапқан полицейдің сөзі елді тебірентті
Сурет: polisia.kz
Абай облысында айдалада жоғалып кеткен сәбиді облыстық полиция департаментіне қарасты Ақсуат ауданы полиция бөлімінің аға криминалисі, полиция майоры Бақытбек Лиясканов тауып алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол бүлдіршінді ауылдан бірнеше шақырым жерден, иен даланың ортасында жалғыз жүрген жерінен байқап қалған.
Офицер бұл жағдай туралы былай деп еске алды:
"Жүрегіммен оның дәл осы маңда екенін сездім. Мені не жетелегенін білмеймін… бірақ сол бір ішкі күш мені сәбидің тұрған жеріне алып келді. Мен өзімді батыр санамаймын – тек өз жұмысымды атқардым. Дегенмен қатты алаңдадым… себебі мен де әкемін", – дейді ол.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript