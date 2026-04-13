Оңтүстік Қазақстанда полицейлер жоғалған бір үйір жылқыны тауып берді
Жамбыл облысында полиция аудан тұрғынының жоғалған 24 жылқысын тауып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицейлердің мәліметінше, 2026 жылдың 9 сәуірінен 10 сәуірге қараған түні Жамбыл ауданы аумағында аудан тұрғынына тиесілі жылқылар жайылымда қараусыз қалып, жоғалып кеткен. Аталған дерек бойынша тез арада полиция қызметкерлерімен жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізіліп, барлық қажетті күштер мен құралдар жұмылдырды.
"Жүргізілген кешенді жұмыстардың нәтижесінде Т.Рысқұлов ауданына қарасты тау бөктерінен жоғалған 24 бас жылқы бір тәулікке жетпей табылып, иесіне қайтарылды. Полицейлердің кәсіби іс-қимылының арқасында малдың ұрланып кетуіне жол берілмеді",- делінген ақпаратта.
Өз кезегінде, азамат полиция қызметкерлеріне жеделдігі мен жауапкершілігі үшін шынайы алғысын білдірді.
