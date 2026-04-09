#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Полиция азаматтарды тіркелмеген қаруды ерікті түрде тапсыруға шақырады

Фото: polisia.kz
Алматыда заңсыз сақталып келген атыс қаруын, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды ерікті түрде сатып алу бойынша республикалық акция басталады.

Аталған іс-шараның негізгі мақсаты – құқық бұзушылықтардың алдын алу, тіркелмеген қаруды қолдану арқылы жасалатын қылмыстардың жолын кесу, сондай-ақ қоғамдық қауіпсіздік деңгейін арттыру.

Алматы қаласы полиция департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Тимур Ноғайбаевтың айтуынша, бұл акцияға қатысу – азаматтар үшін тек қана қылмыстық жауапкершіліктен құтылу мүмкіндігі емес, сонымен қатар қоғам қауіпсіздігіне қосылған маңызды үлес.

"Заңсыз сақталған қаруды өз еркімен тапсырған азаматтар қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылады. Сонымен қатар тапсырылған қару үшін ақшалай сыйақы қарастырылған. Қала тұрғындарын азаматтық жауапкершілік танытып, осы мүмкіндікті тиімді пайдалануға шақырамыз", – деп атап өтті Ноғайбаев.

Полиция қызметкерлері қару-жарақты қабылдау ішкі істер органдарының аумақтық бөлімшелерінде жүзеге асырылатынын еске салады.

Төлем мөлшері қарудың техникалық жағдайына байланысты арнайы комиссиямен айқындалады.

Құқық қорғау органдары мұндай шаралар қылмыс деңгейін төмендетуге және "Заң мен тәртіп" қағидатын нығайтуға оң ықпал ететінін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: