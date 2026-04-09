Қоғам

Мәжілісте Қазақстан армиясының кадрлық әлеуетінің әлсіреуі айтылды

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мәжіліс депутаты Айгүл Құспан 2026 жылғы 9 сәуірде Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің отырысында жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеудегі олқылықтардың салдарын атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, көптеген жылдар бойы жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеуге және әскери қызметке дайындауға жеткілікті көңіл бөлінбеген. Жүргізілген жұмыстар әркелкі болып, формальды сипатта болған, біртұтас координация мен нақты нәтиже болмаған.

"Осы кемшіліктердің нәтижесін бүгін көріп отырмыз. Кейбір жастар әскери борышын орындауға жеткілікті дайын емес, әскерге шақыру кезінде жыл сайын қиындықтар туындайды, әскери мамандыққа қызығушылық төмен, соның салдарынан Қарулы күштердің кадрлық әлеуеті әлсіреп отыр. Қазақстан Республикасының "Әскери-патриоттық тәрбиелеу туралы" Заңының нормалары бұл жағдайды түбегейлі өзгертуге бағытталған", – деді Құспан.

Атап айтқанда, республикалық және аймақтық әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша координациялық кеңестер құру көзделген. Бұл консультативтік-кеңесші органдар мемлекеттік органдардың, білім ұйымдарының және қоғамдық бірлестіктердің күш-жігерін біріктіріп, әскери-патриоттық тәрбиелеуді үйлестіріп жүргізуге мүмкіндік береді.

Заң арқылы азаматтарды әскери қызметке дайындау жүйесі елеулі түрде жаңартылды, атап айтқанда:

  • Мектеп пәні "Бастапқы әскери дайындық" форматы жаңартылды;
  • Арнайы даярлық алдындағы дайындық мәселесі реттелді. Ол білім беру ұйымдарында қосымша білім беру аясында немесе үкіметтік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде азаматтық емес ұйымдар арқылы жүргізілуі мүмкін;
  • Сондай-ақ, тереңдетілген алдын ала әскери дайындық мәселесі қаралды, ол мамандандырылған білім беру ұйымдарында жүзеге асырылуы мүмкін.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
