ЖІӨ-нің 1%-ы: Қорғаныс министрлігінің артқан шығындары қайда жұмсалады
2026 жылғы 9 сәуірде Қорғаныс министрінің орынбасары Асқар Мұстабеков Мәжілістегі кулуарда қорғаныс шығындарын ЖІӨ-нің 1%-ына дейін арттыру мәселесіне пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер қаражаттың нақты қандай бағыттарға жұмсалатынын сұрады.
"Қаражат қару-жарақты жаңарту және жаңа түрлерін сатып алуға бағытталады. Қазіргі уақытта жаңа қару түрлері – атап айтқанда ұшқышсыз ұшу аппараттары – өндірілу үстінде. Сонымен қатар, қаражат авиациялық техника мен әуе қорғанысындағы әскери техникасын жаңартуға жұмсалады", – деді Мустабеков.
Орынбасар сатып алынатын техниканың санын әскери құпияға байланысты айтпады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Мәжіліс депутаты Айгүл Құспан Қазақстан армиясының кадрлық әлеуеті әлсірегенін атап өткен еді.
