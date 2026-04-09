2026 жылғы наурыздағы Бірыңғай ұлттық тестілеу нәтижелері жарияланды
Берілген ақпаратқа сәйкес, 2026 жылғы наурыздағы ҰБТ-ны шамамен 179 мың талапкер тапсырған, оның ішінде:
- 75%-ы тестілеуді қазақ тілінде,
- 25%-ы орыс тілінде
- 157 адам ағылшын тілінде тапсырды.
Талапкерлердің 70%-ы шекті балл жинады. Бес пән бойынша орташа балл 66 балды құрады. Ең жоғары нәтиже – 140 балл.
Атырау облысының түлегі Кенесова Жазира төрт пән бойынша 90 балл жинады. Сонымен қатар Жазира ҚАЗТЕСТ сертификатын пайдаланып, "Қазақ тілі" пәні бойынша балдарын конвертациялады. Осылайша, Кенесова Жазираның жалпы нәтижесі 140 балды құрайды.
Талапкерлердің тест тапсырмаларының мазмұны бойынша тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде апелляцияға беру құқығы бар. Техникалық себептер бойынша апелляция тікелей тестілеу кезінде қабылданады. Бұл жолы 31 мыңнан астам өтініш қабылданып, олардың ішінде 17 бірегей тест тапсырмасына қатысты өтініштер қанағаттандырылды. Республикалық комиссия жұмысын аяқтады, талапкерлердің сертификаттары жеке кабинетте қолжетімді.
Тестке қатысушылардың басым бөлігі "Математика-Физика" комбинацияларын таңдаған, атап айтқанда, 18,7%-ы тапсырды. "Биология-Химия" пәндерін 16,5% таңдаған. Сондай-ақ, топ-3 қатарына талапкерлердің 10,3% таңдаған "Шығармашылық емтихан" комбинациясы кірді.
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқуға түсушілер үшін қолайлы жағдай жасаудың арқасында ҰБТ-ға 408 талапкер қатысқанын айта кеткен жөн.
ҰБТ-ны өткізу барысында 264 ереже бұзушылық анықталды. 130 талапкер смартфондарды, шпаргалкаларды және басқа да тыйым салынған заттарды алып кірмек болғаны үшін тестілеуден шеттетілді. Тағы 134 адам тестілеу кезінде ережелерді бұзғаны үшін аудиториядан шығарылды, олардың нәтижелері жойылды. Өзге адамдардың орнына кіру фактілері анықталған жоқ.
2026 жылғы ҰБТ аяқталғаннан кейін күнтізбелік жылдың 31 қазанына дейін бейнежазбаларға талдау жүргізіледі. Тыйым салынған заттарды пайдалану немесе ережелерді бұзу фактілері анықталған жағдайда ҰБТ нәтижелері жойылады.