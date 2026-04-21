Қоғам

2027 жылдан бастап Ұлттық бірыңғай тестілеу жылына бір рет тапсырылады: себептері айтылды

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 11:09 Фото: Национальный центр тестирования
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы 21 сәуірде Ақорда кулуарында Ұлттық бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) балама ретінде енгізілетін жаңа тест туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, биыл Ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесінде ешқандай өзгеріс болмайды, барлық емтихандар алдын ала бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі.

"Біз жоспар бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Қазір екі сынақ тесті өтті. Алда негізгі Ұлттық бірыңғай тестілеу басталады, кейін екінші, үшінші және тамыз айында ақылы негізде оқуға түсетіндер үшін бесінші тест өткізіледі. Келесі жылдан бастап пилоттық режимде ҰБТ-ға балама жаңа тест енгізіледі. Ол AIT (Admission Insight Test) деп аталады. Бұл тестті тестология саласындағы әлемдік жетекші компаниялардың бірі әзірлеуде. ETS делегациясы кеше Астанаға келіп, біздің өкілдермен алғашқы кездесулер өткізді. Мен де олармен кездестім. Сынақ тесті келесі жылы да сақталады, себебі негізгі алаңдаушылық – оны алып тастап, тек бір ғана ҰБТ қалдыру еді", – деді министр.

Оның айтуынша, сынақ тестілеу форматы сақталады, өйткені ол оқушылардың біліміндегі әлсіз тұстарын анықтауға мүмкіндік беретін тиімді диагностикалық құрал ретінде өзін дәлелдеген.

"Келесі жылдан бастап жаңа тест түрінде балама енгізіледі. Оның артықшылығы – оны шетелдік университеттердің барлық филиалдары да қабылдайды. Өйткені ETS жоғары халықаралық стандарттарға сай жұмыс істейді, олардың тесті қабылдау рәсімдерінде автоматты түрде мойындалады. Шетелдік университеттер де оны қабылдайды. Біз іс жүзінде SAT, ACT, GRE деңгейіндегі тестті ETS компаниясымен бірге әзірлеп жатырмыз. Бұл жаңа форматқа үлкен мүмкіндік береді. Бірақ ол барлық талапкерлер үшін тек балама ретінде ұсынылады", – деді министр.

Министрдің айтуынша, Ұлттық бірыңғай тестілеу негізгі емтихан ретінде сақталады, ал сынақ тест тапсыру мүмкіндігі де жалғасады.

Айта кетейік, 2026 жылғы 17 сәуірде Премьер-Министрдің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева ҰБТ-ны трансформациялау туралы мәлімдеме жасаған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
30 тамыз қазақстандықтар демала ма – Еңбек министрінің жауабы
13:13, Бүгін
2026 жылғы наурыздағы Бірыңғай ұлттық тестілеу нәтижелері жарияланды
12:26, 09 сәуір 2026
ҰБТ-ның жаңа форматы 2027 жылдан бастап енгізілуі мүмкін
13:37, 31 наурыз 2026
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
13:12, Бүгін
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
13:06, Бүгін
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
12:45, Бүгін
Рыбакина сообщила неприятные новости после триумфа в Штутгарте
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
12:25, Бүгін
Раскрыты подробности: почему Штефан Таркович предпочёл "Актобе" работе в Словакии
