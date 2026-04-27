Қоғам

ҰБТ форматы өзгереді: балама тест нені қамтиды

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 22:17 Фото: Национальный центр тестирования
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы 27 сәуірде Мәжіліс кулуарында жоғары оқу орындарына түсуге арналған жаңа тест не үшін енгізіліп жатқанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, 2027 жылдан бастап ҰБТ-мен қатар баламалы тест енгізу жоспарланып отыр.

"Жаңа тесттің артықшылығы – оны шетелдік университет филиалдары да қабылдай алады. Ол ETS атты жетекші компанияның көмегімен әзірленіп жатыр. Тесттің атауы – AIT (Admission Insight Test). Оның сапа стандарты мүлде басқа. Біз білім мен тұлғаны бағалаудың соңғы жетістіктерін осы тестке біріктіріп отырмыз. Бұл өте қызықты тест болады. Талапкердің жеке қасиеттері – құндылықтары, көшбасшылық қабілеті, бастамашылдығы да ескеріледі", – деді ол.

Болашақта жаңа тест ҰБТ-ны толықтай алмастыруы мүмкін. Бұл процесс шамамен 5 жылға жоспарланған.

Сонымен қатар 2027 жылдан бастап ҰБТ тапсыру форматы да өзгереді. Егер қазіргі кезде оқушылар жылына бес рет тест тапсыра алса, оның екеуі грантқа түсу үшін қолданылса, келесі жылдан бастап ережелер қайта қаралады.

"Келесі жылы негізгі ҰБТ тек бір рет тапсырылады. Қатарынан баламалы тестті де тапсыруға мүмкіндік болады. Соңғы бес жылдағы талдау көрсеткендей, пробалық тест – ең маңызды мүмкіндік. Бірінші және екінші тапсыру арасындағы айырмашылық өте аз және ол қосымша нәтиже бермейді. Ал пробалық тесттер арқылы оқушылар өздерінің күшті және әлсіз тұстарын анықтай алады", – деді министр.

Бұған дейін қандай мамандықтарға грантқа түсу мүмкіндігі жоғары екенін жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Шетелдік студенттер Қазақстанға қанша пайда әкелді
18:21, 27 сәуір 2026
Шетелдік студенттер Қазақстанға қанша пайда әкелді
Қазақстанда педагогикалық жоғары оқу орындарына қабылдау тәртібі қатаңдатылмақ
13:12, 27 сәуір 2026
Қазақстанда педагогикалық жоғары оқу орындарына қабылдау тәртібі қатаңдатылмақ
Қандай мамандықтарға грантқа түсу мүмкіндігі жоғары - министр айтып берді
20:59, 27 сәуір 2026
Қандай мамандықтарға грантқа түсу мүмкіндігі жоғары - министр айтып берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпион Almaty Open пробился в 1/8 финала "Мастерса" в Мадриде
01:48, 28 сәуір 2026
Чемпион Almaty Open пробился в 1/8 финала "Мастерса" в Мадриде
Илия Топурия намерен покорить мир бокса после завершения карьеры в ММА
01:15, 28 сәуір 2026
Илия Топурия намерен покорить мир бокса после завершения карьеры в ММА
Стала известна потенциальная дата боя Ислама Махачева
00:44, 28 сәуір 2026
Стала известна потенциальная дата боя Ислама Махачева
"Это мешает, если хочешь стать чемпионом UFC": известный тренер дал совет Царукяну
00:10, 28 сәуір 2026
"Это мешает, если хочешь стать чемпионом UFC": известный тренер дал совет Царукяну
