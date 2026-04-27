ҰБТ форматы өзгереді: балама тест нені қамтиды
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы 27 сәуірде Мәжіліс кулуарында жоғары оқу орындарына түсуге арналған жаңа тест не үшін енгізіліп жатқанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің айтуынша, 2027 жылдан бастап ҰБТ-мен қатар баламалы тест енгізу жоспарланып отыр.
"Жаңа тесттің артықшылығы – оны шетелдік университет филиалдары да қабылдай алады. Ол ETS атты жетекші компанияның көмегімен әзірленіп жатыр. Тесттің атауы – AIT (Admission Insight Test). Оның сапа стандарты мүлде басқа. Біз білім мен тұлғаны бағалаудың соңғы жетістіктерін осы тестке біріктіріп отырмыз. Бұл өте қызықты тест болады. Талапкердің жеке қасиеттері – құндылықтары, көшбасшылық қабілеті, бастамашылдығы да ескеріледі", – деді ол.
Болашақта жаңа тест ҰБТ-ны толықтай алмастыруы мүмкін. Бұл процесс шамамен 5 жылға жоспарланған.
Сонымен қатар 2027 жылдан бастап ҰБТ тапсыру форматы да өзгереді. Егер қазіргі кезде оқушылар жылына бес рет тест тапсыра алса, оның екеуі грантқа түсу үшін қолданылса, келесі жылдан бастап ережелер қайта қаралады.
"Келесі жылы негізгі ҰБТ тек бір рет тапсырылады. Қатарынан баламалы тестті де тапсыруға мүмкіндік болады. Соңғы бес жылдағы талдау көрсеткендей, пробалық тест – ең маңызды мүмкіндік. Бірінші және екінші тапсыру арасындағы айырмашылық өте аз және ол қосымша нәтиже бермейді. Ал пробалық тесттер арқылы оқушылар өздерінің күшті және әлсіз тұстарын анықтай алады", – деді министр.
