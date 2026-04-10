Қоғам

Қазақстан мен Өзбекстан президенттерінің бейресми кездесуі өтеді

Алдағы сенбі күні Қазақстан мен Өзбекстан президенттері Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев арасында бейресми кездесу өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 10 сәуірде Ақорданың Telegram-каналында жарияланды.

"11 сәуірде Бұхара қаласында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев бейресми кездесу өткізеді."

Мемлекеттер басшылары екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастықты нығайту перспективасын, сондай-ақ өңірлік күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылауды жоспарлап отыр.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев пен Мирзиеев бейресми кездесу өткізді
14:47, 29 наурыз 2025
Тоқаев пен Мирзиеев бейресми кездесу өткізді
Хиуа қаласында Тоқаев пен Мирзиёевтің бейресми кездесуі өтеді
19:04, 04 сәуір 2024
Хиуа қаласында Тоқаев пен Мирзиёевтің бейресми кездесуі өтеді
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев бейресми кездесу өткізді
16:36, 05 сәуір 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев бейресми кездесу өткізді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Главный тренер "Хан-Тенгри" после обидного поражения в Кубке РК раскритиковал судей матча
16:23, Бүгін
Главный тренер "Хан-Тенгри" после обидного поражения в Кубке РК раскритиковал судей матча
Необъяснимое случилось в матче Юлии Путинцевой за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг
15:59, Бүгін
Необъяснимое случилось в матче Юлии Путинцевой за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг
С чем связан провал звезды казахстанского дзюдо на крупных турнирах: версия чемпиона Европы
15:55, Бүгін
С чем связан провал звезды казахстанского дзюдо на крупных турнирах: версия чемпиона Европы
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
15:37, Бүгін
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
