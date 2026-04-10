Қазақстан мен Өзбекстан президенттерінің бейресми кездесуі өтеді
Фото: akorda.kz
Алдағы сенбі күні Қазақстан мен Өзбекстан президенттері Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев арасында бейресми кездесу өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 10 сәуірде Ақорданың Telegram-каналында жарияланды.
"11 сәуірде Бұхара қаласында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев бейресми кездесу өткізеді."
Мемлекеттер басшылары екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастықты нығайту перспективасын, сондай-ақ өңірлік күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылауды жоспарлап отыр.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript