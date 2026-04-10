Абай облысында аз қамтылған отбасылардың қаражатын жымқырған әйел сотталды
2026 жылғы 10 сәуірде облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлағандай, Семей қаласындағы қоғамдық қорда басшылық қызмет атқарған айыпталушы 2023 жылдан 2025 жылдың наурызына дейін қаржы жымқыру схемасын жүзеге асырған.
Ол жәбірленушілерге жалған ақпарат беріп, қорда демеушілер бар екенін, олардың аз қамтылған отбасыларға жеңілдетілген шартпен баспана алуға көмектесетінін айтқан. Сенімге кіру үшін жалған пәтер көрсетілімдерін де ұйымдастырған.
Сотталушы жәбірленушілерден алғашқы жарна, "демеушілер көмегі" немесе тұрғын үй кезегін жылжыту үшін қаражат алып, оны өз қажеттілігіне жұмсаған.
2025 жылы ол қоғамдық қордың есепшотына қол жеткізіп, ұйым қаражатының бір бөлігін жеке шотына аударған. Жалпы шығын көлемі 5 млн теңгеден асқан.
Сотта 29 эпизод қаралып, келтірілген залал көлемі шамамен 130 млн теңгені құрағаны анықталды.
Айыпталушы өз кінәсін толық мойындап, өкініш білдірген.
Сот оның бұрын да ауыр қылмыстар үшін сотталғанын ескеріп, оның әрекетінде рецидив бар екенін ауырлататын мән-жай ретінде таныды.
Нәтижесінде ол 9 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасын ең жоғары қауіпсіздік мекемесінде өтеуге сотталды. Сонымен қатар жәбірленушілердің азаматтық талаптары толық қанағаттандырылды.
Сот үкімі заңды күшіне енді.