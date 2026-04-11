Зейнетақы жинақтарынан ақша алуға көмектесемін деп сан соқтырған алаяққа үкім кесілді
Жамбыл облыстық сотының мәліметінше, 2025 жылдың тамыз-қараша айлары аралығында сотталушы Мойынқұм ауданы тұрғынының сеніміне кіре отырып, оның зейнетақы жинақтарынан қаражат алуға жәрдемдесе алатынын білдірді. Жәбірленушінің заңды ақпаратсыздығын және оның сенімін асыра пайдаланып, ол оны қызмет көрсеткені үшін өз шотына ақша аударуға көндірді.
Нәтижесінде жәбірленушіге 4,8 млн теңгеден астам сомаға материалдық залал келтірілді, сотталушы оны жеке мақсатта пайдаланған. Кінә тараптардың айғақтарымен және істің басқа да материалдарымен дәлелденді.
Сотталушы кінәсін толық мойындап, істеген ісіне өкініш білдіріп, бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза тағайындауды сұрады. Сондай-ақ, жәбірленуші сотталушымен татуласқанын көрсетіп, бірақ материалдық залал толық өтелмегенін айтып, оны бас бостандығынан айырмауды өтінді.
"Сот үкімімен азамат ҚК 190-бабы 3-бөлігінің 1) тармағы бойынша кінәлі деп танылып, оған пробациялық бақылау белгілене отырып, 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындалды". Жамбыл облыстық соты
Үкім заңды күшіне енді.