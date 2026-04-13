#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Жасанды интеллект бойынша республикалық олимпиада жеңімпаздары жарысты жалғастырады

Астанада өткен AI Olymp олимпиадасында 23 оқушы медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астанада өткен AI Olymp олимпиадасында 23 оқушы медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бастапқыда байқауға Қазақстанның түкпір-түкпірінен 500-ден астам оқушы өтінім берген. Енді үздік шыққан 12 жүлдегер халықаралық кезеңде ел намысын қорғайды. Бұл кезең тамыз айында Астанада өтеді, оған 100-ден астам ел қатысады. Қазақстан атынан әрқайсысы төрт адамнан тұратын екі команда ұсынылады, деп хабарлайды "24kz".

"Халықаралық олимпиадада ең жоғары нәтижеге жету оңай болмас, бірақ соған ұмтыламын. Екі-үш жыл бұрын жасанды интеллекттің мұншалықты дамитынын білмедім. Алға қойған мақсаттарым көп, елге пайда тигізгім келеді", – деді олимпиада жеңімпаздарының бірі Дәужан Бекетов.

Белгілі болғандай, марапаттау рәсімінен кейін жеңімпаздар мен жүлдегерлердің бірқатары отандық IT-компаниялардың бірінде тағылымдамадан өтуге шақырылған.

AI Olymp олимпиадасы қатарынан екінші жыл өткізіліп отыр. Бұл алаң жасанды интеллект, спорттық бағдарламалау және деректерді талдау салаларындағы дарынды оқушыларды анықтап, дамытуға арналған маңызды ұлттық платформаға айналды, делінген репортажда.

2026 жылғы 10 сәуірде Оқу-ағарту министрлігі балаларды бірінші сыныпқа қабылдауға өтініш беру кестесін жариялады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Францияда өткен халықаралық физика олимпиадасында қазақ жастары бес медаль жеңіп алды
12:26, 25 шілде 2025
Францияда өткен халықаралық физика олимпиадасында қазақ жастары бес медаль жеңіп алды
Қазақстандық оқушы Орта Азия бойынша информатикадан үздік деп танылды
17:37, 13 мамыр 2025
Қазақстандық оқушы Орта Азия бойынша информатикадан үздік деп танылды
Президент жасанды интеллект бойынша өткен халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен әңгімелесті
20:38, 02 қазан 2025
Президент жасанды интеллект бойынша өткен халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен әңгімелесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Наставник сборной Казахстана по вольной борьбе оценил выступление на ЧА в Бишкеке
08:59, Бүгін
Наставник сборной Казахстана по вольной борьбе оценил выступление на ЧА в Бишкеке
Обновлён рейтинг WTA с участием лучших теннисисток Казахстана
08:41, Бүгін
Обновлён рейтинг WTA с участием лучших теннисисток Казахстана
Пас Овечкина помог "Вашингтону" второй раз подряд обыграть "Питтсбург"
08:22, Бүгін
Пас Овечкина помог "Вашингтону" второй раз подряд обыграть "Питтсбург"
Клуб казахстанского хоккеиста уверенно ведёт в серии за полуфинал лиги Канады
08:08, Бүгін
Клуб казахстанского хоккеиста уверенно ведёт в серии за полуфинал лиги Канады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: