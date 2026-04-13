Ақтөбеде мас күйінде көлік басқарған 11 жүргізуші тоқтатылды
Ақтөбе облысында жол қауіпсіздігін күшейту мақсатында полиция жасырын патрульдеу мен дрондарды қолданып жатыр. Нәтижесінде демалыс күндері ондаған құқық бұзушылық анықталды.
Өткен демалыс күндері облыс орталығының жолдарында жол қозғалысы ережелерін бұзудың бірқатар фактілері анықталып, олардың жолы кесілді.
Нәтижесінде жол қозғалысына қатысушылар үшін әлеуетті қауіп төндірген 53 автокөлік арнайы тұраққа қойылды. Әсіресе, мас күйінде көлік басқару ерекше алаңдаушылық туғызады.
Мұндай әрекеттер қайғылы салдарға әкелетін ауыр жол-көлік оқиғаларына себеп болуы мүмкін. Патрульдік полиция қызметкерлері мас күйінде көлік басқарған 11 жүргізушіні анықтады.
Сондай-ақ, бұған дейін көлік басқару құқығынан айырылған бір жүргізуші қайтадан мас күйінде рульге отырған. Ол заң талаптарын саналы түрде елемей, өзге жол қозғалысына қатысушылардың өміріне қауіп төндірген.
"Рульдегі жауапкершілік – бұл тек ережелерді сақтау ғана емес, сонымен қатар өзгелердің өміріне құрметпен қарау. Мас күйінде көлік басқаруға жол берілмейді, мұндай құқық бұзушылықтар қатаң түрде тоқтатылады", – дейді полицейлер.
