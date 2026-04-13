14 сәуір, сейсенбіде Қазақстан бойынша найзағай ойнап, қалың тұман түседі
Жетісу облысындағы Алакөл көлдері маңында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 23–28 м/с болады, күндіз кей кездері 30 м/с және одан да жоғары жетуі мүмкін.
Атырау облысының батысы, солтүстігі және оңтүстігінде жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстікте кей уақыттарда қатты жаңбыр мен бұршақ жаууы мүмкін. Түнде және таңертең облыстың оңтүстігінде тұман түседі. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15–20 м/с. Атырау қаласында да жаңбыр, найзағай, кей кездері қатты жаңбыр және тұман болады.
Қарағанды облысының батысы, солтүстігі және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың батысы мен оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысында жаңбыр, найзағай болады, солтүстік, оңтүстік және орталық бөліктерінде кейде қатты жаңбыр, бұршақ пен қатты жел күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғады, кей жерлерде екпіні 15–20 м/с, күндіз кейде 23 м/с-қа дейін жетеді. Ақтауда да жаңбыр мен найзағай күтіледі.
Түркістан облысының солтүстігінде шаңды дауыл болады. Жел солтүстік-шығыстан соғып, кей жерлерде 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың батысы мен солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістан қаласында да жел күшейеді.
Павлодар облысының батысы мен оңтүстігінде түнде тұман болады.
Қостанай облысының солтүстігі мен шығысында жаңбыр мен найзағай күтіледі, солтүстік-батысында найзағай болады. Кей жерлерде тұман түседі. Желдің екпіні 15 м/с-қа дейін. Қостанай қаласында түнде және таңертең найзағай мен тұман күтіледі.
Батыс Қазақстан облысында түнде және кей жерлерде күндіз жаңбыр, найзағай болады, кей уақыттарда қатты жауын жаууы мүмкін. Тұман түседі, жел күшейеді. Орал қаласында да найзағай мен тұман күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысында түнде көктайғақ болады, ал кей жерлерде тұман түседі. Жел екпіні 15–20 м/с.
Абай облысында да түнде және таңертең тұман болады, кей жерлерде жел күшейеді. Облыстың оңтүстігінде өрт қаупі жоғары.
Солтүстік Қазақстан облысында тұман түсіп, кей жерлерде жаңбыр мен найзағай болады. Петропавлда да тұман күтіледі.
Жамбыл облысының таулы аймақтарында тұман түседі, жел күшейеді. Кей жерлерде өрт қаупі жоғары.
Алматы облысында және Қонаев қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысында жел күшейеді, кей жерлерде екпіні 15–18 м/с.
Ақмола облысының кей жерлерінде жаңбыр мен найзағай, ал түнде және таңертең тұман болады.
Қызылорда облысында күндіз шаңды дауыл күтіледі, жел күшейеді. Қызылорда қаласында да шаңды дауыл болады.
