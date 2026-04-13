#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қаржы

Қазақстанның үш ірі қаласында жел күшейіп, жаңбыр мен үсік күтіледі

Фото: unsplash
2026 жылғы 14–16 сәуір аралығында Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райы тұрақсыз болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

14 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 12 м/с-қа дейін күшейеді.

Түнде -1…+1°С, күндіз +12…+14°С.

15 сәуір: құбылмалы бұлтты, ара-тұра жаңбыр жауады. Жел екпіні 18 м/с-қа дейін жетеді.

Түнде +3…+5°С, күндіз +8…+10°С.

16 сәуір: құбылмалы бұлтты, жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын, көктайғақ күтіледі. Жел 15–18 м/с.

Түнде -1…-3°С, күндіз +2…+4°С.

Алматы

14 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз.

Түнде +7…+9°С, күндіз +21…+23°С.

15 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел 13 м/с-қа дейін күшейеді.

Түнде +9…+11°С, күндіз +21…+23°С.

16 сәуір: бұлтты, қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел 15–18 м/с.

Түнде +10…+12°С, күндіз +17…+19°С.

Шымкент

14 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с.

Түнде +10…+12°С, күндіз +26…+28°С.

15 сәуір: құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр мен найзағай болады. Жел екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.

Түнде +13…+15°С, күндіз +17…+19°С.

16 сәуір: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр мен найзағай күтіледі. Жел 15–20 м/с.

Түнде +8…+10°С, күндіз +13…+15°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өрт қаупі, нөсер жаңбыр және қар: 14 cәуірде ауа райы қандай болады
18:30, Бүгін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: