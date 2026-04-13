Қазақстанның үш ірі қаласында жел күшейіп, жаңбыр мен үсік күтіледі
Астана
14 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 12 м/с-қа дейін күшейеді.
Түнде -1…+1°С, күндіз +12…+14°С.
15 сәуір: құбылмалы бұлтты, ара-тұра жаңбыр жауады. Жел екпіні 18 м/с-қа дейін жетеді.
Түнде +3…+5°С, күндіз +8…+10°С.
16 сәуір: құбылмалы бұлтты, жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын, көктайғақ күтіледі. Жел 15–18 м/с.
Түнде -1…-3°С, күндіз +2…+4°С.
Алматы
14 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз.
Түнде +7…+9°С, күндіз +21…+23°С.
15 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел 13 м/с-қа дейін күшейеді.
Түнде +9…+11°С, күндіз +21…+23°С.
16 сәуір: бұлтты, қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел 15–18 м/с.
Түнде +10…+12°С, күндіз +17…+19°С.
Шымкент
14 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с.
Түнде +10…+12°С, күндіз +26…+28°С.
15 сәуір: құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр мен найзағай болады. Жел екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Түнде +13…+15°С, күндіз +17…+19°С.
16 сәуір: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр мен найзағай күтіледі. Жел 15–20 м/с.
Түнде +8…+10°С, күндіз +13…+15°С.