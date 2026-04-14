Жүргізуші куәлігін алу емтихандарының тәртібі өзгереді
Жаңа өзгерістерге сәйкес, Қазақстан азаматтары жүргізуші куәлігін алу үшін емтиханды ақылы негізде шексіз рет тапсыра алады. Алайда әрбір тапсыру аралығы кемінде 10 күнтізбелік күн болуы тиіс.
Бұл мәселе Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары – Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мәдиевтің төрағалығымен қаралды.
- Екінші шара ретінде Астанадағы Ғылым және жоғары білім министрлігіне қарасты Ұлттық тестілеу орталығының филиалы базасында пилоттық жоба іске қосылады. Жоба аясында академиялық адалдықты қамтамасыз ететін технологиялар сынақтан өткізіліп, кейін жүргізуші куәлігін алуға арналған теориялық емтихандар жүйесіне енгізіледі.
- Үшінші және төртінші шаралар жасанды интеллект технологияларын кеңінен қолдануды көздейді. Атап айтқанда, теориялық емтихан кезінде толықтырылған шынайылық технологиялары пайдаланылса, практикалық емтихан барысында процесті автоматты бақылау үшін компьютерлік көру жүйелері енгізіледі.
- Бесінші шара жүргізуші куәлігін алуға байланысты цифрлық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған. Бұл жүйелер аса маңызды ақпараттық инфрақұрылым нысандарының қатарына енгізіледі. Соның нәтижесінде заңбұзушылықтар мен рұқсатсыз араласу үшін жауапкершілік күшейтіліп, тіпті қылмыстық жауапкершілік қарастырылуы мүмкін.
- Алтыншы шара – әкімшілік жауапкершілікті енгізу. Жауапкершілік тек емтихан тапсырушыларға ғана емес, заңсыз жолмен жүргізуші куәлігін алуға көмектесетін тұлғаларға да жүктеледі. Емтихан кезінде тыйым салынған құрылғыларды (микроқұлаққаптар, микрокамералар және байланыс құралдары) пайдаланған жағдайда тиісті шаралар қолданылады. Сонымен қатар, теориялық емтихан тапсырудан бір жылға дейін шеттету мүмкіндігі қарастырылған.
- Жетінші шара авто-мектептердің қызметіне қойылатын талаптарды күшейтуді қамтиды. Олардың жұмысы жүргізушілерді даярлау сапасы мен азаматтардың пікірлері негізінде бағаланады. Сондай-ақ, авто-мектептерді лицензиялау енгізіледі. Егер даярлық сапасы төмен болса, лицензия толықтай кері қайтарылады.
