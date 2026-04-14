Қоғам

МӘМС реформасының жиынтық экономикалық әсері жүздеген миллиард теңгені құрайды

14.04.2026 11:47 Фото: freepik
Қаржы министрі Мәди Тәкиев 2026 жылғы 14 сәуірде Үкімет отырысында әлеуметтік саладағы бюджет шығындарын бақылауды цифрландырудың басым бағыттарын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол Мемлекет басшысының тапсырмасымен денсаулық сақтау саласында Қазынашылық жүйесімен интеграцияланған Qalqan атты бірыңғай қаржыландыру порталы іске қосылғанын еске салды.

"Қазіргі таңда 1,6 мыңнан астам медициналық ұйым қосылған. Сондай-ақ негізсіз есептеулерді төлем кезеңіне дейін алдын алуға мүмкіндік беретін антифрод-контур құрылды", – деді Мәди Тәкиев.

Министрдің айтуынша, Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесін реформалаудан күтілетін жиынтық экономикалық тиімділік 255,2 млрд теңгені құрайды.

Сонымен қатар білім беру саласында 3 895 мектеп цифрландырылған.

"Білім беру саласында бірыңғай Data Hub құрылуда. Бұл бюджет қаражатын нақты деректерге сүйене отырып бөлуге және шешім қабылдауға, сондай-ақ қаржының тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді", – деп толықтырды министр.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан теңгенің нығаюына байланысты 146 млрд теңгеден астам кірістен айырылғаны туралы хабарланған болатын.

