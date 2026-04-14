#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Қоғам

Қазақстанда шай бағасы өсуде: қанша тұрады және қайдан әкелінеді

Қазақстанда шай бағасы өсуде: қанша тұрады және қайдан әкелінеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 16:43 Сурет: pixabay
Бүгін, 2026 жылғы 14 сәуірде Ұлттық статистика бюросы Қазақстанда шайдың қанша тұратынын және оның негізгі жеткізушісі кім екенін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, наурыз айында Қазақстан бойынша қара шайдың орташа бағасы келісіне 5 846 теңгені құрады.

"Былтырғы наурызбен салыстырғанда шайдың орташа бағасы 6,9% өскен. Орта есеппен қазақстандықтар 250 грамм шай қорабын 1 462 теңгеге алады",- делінген мәліметтте.

Атап өтілгендей, өңірлер бөлінісінде қара шайдың ең төменгі бағасы Семей қаласында байқалды – 1 кг үшін 5 300 теңге. Ал ең қымбат шай Шымкенттің бөлшек сауда орындарында сатылған – 6 747 теңге/кг.

Сондай-ақ жоғары баға келесі өңірлерде тіркелді.

  • Атырауда (6 338 тг/кг),
  • Қарағандыда (6 216 тг/кг),
  • Қызылордада (6 069 тг/кг).

Қалған қалаларда орташа баға 1 кг үшін 5,4 мыңнан 5,9 мың теңгеге дейін құбылады.

Статистикаға сүйенсек, жалпы шай тұтыну деңгейі бойынша бір адамға айына орта есеппен шамамен 100 грамм шайдан келеді.

"Шайдың негізгі жеткізушілерінің қатарында Кения бар – импортталатын өнімнің шамамен 40% осы елдің үлесіне тиесілі. Сондай-ақ негізгі көлемдер Үндістан мен Қытайдан жеткізіледі".Ұлттық статистика бюросы

Бұған дейін Қазақстанда ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге дейін көтеру жоспарлануда екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қаржы министрлігі: бизнес миграциясы байқалмайды
16:54, Бүгін
Қаржы министрлігі: бизнес миграциясы байқалмайды
Қазақстанда қанша қала бар екені белгілі болды
14:17, 20 ақпан 2025
Қазақстанда қанша қала бар екені белгілі болды
Қазақстанда зергерлік бұйымдардың бағасы көтерілді
12:37, 14 ақпан 2024
Қазақстанда зергерлік бұйымдардың бағасы көтерілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
18:23, Бүгін
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
17:54, Бүгін
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
17:46, Бүгін
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
17:35, Бүгін
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: