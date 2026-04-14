Қазақстанда шай бағасы өсуде: қанша тұрады және қайдан әкелінеді
Бүгін, 2026 жылғы 14 сәуірде Ұлттық статистика бюросы Қазақстанда шайдың қанша тұратынын және оның негізгі жеткізушісі кім екенін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, наурыз айында Қазақстан бойынша қара шайдың орташа бағасы келісіне 5 846 теңгені құрады.
"Былтырғы наурызбен салыстырғанда шайдың орташа бағасы 6,9% өскен. Орта есеппен қазақстандықтар 250 грамм шай қорабын 1 462 теңгеге алады",- делінген мәліметтте.
Атап өтілгендей, өңірлер бөлінісінде қара шайдың ең төменгі бағасы Семей қаласында байқалды – 1 кг үшін 5 300 теңге. Ал ең қымбат шай Шымкенттің бөлшек сауда орындарында сатылған – 6 747 теңге/кг.
Сондай-ақ жоғары баға келесі өңірлерде тіркелді.
- Атырауда (6 338 тг/кг),
- Қарағандыда (6 216 тг/кг),
- Қызылордада (6 069 тг/кг).
Қалған қалаларда орташа баға 1 кг үшін 5,4 мыңнан 5,9 мың теңгеге дейін құбылады.
Статистикаға сүйенсек, жалпы шай тұтыну деңгейі бойынша бір адамға айына орта есеппен шамамен 100 грамм шайдан келеді.
"Шайдың негізгі жеткізушілерінің қатарында Кения бар – импортталатын өнімнің шамамен 40% осы елдің үлесіне тиесілі. Сондай-ақ негізгі көлемдер Үндістан мен Қытайдан жеткізіледі".Ұлттық статистика бюросы
