#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Қоғам

Жамбыл облысында ірі көлемде гашиш тасымалдаған ер адам ұсталды

14.04.2026 17:12
Жамбыл облысы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы, кинолог мамандары және Қордай аудандық полиция бөлімінің қызметкерлерімен бірлесіп жүргізген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында есірткі заттарының заңсыз айналымының жолы кесілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қордай – Шу автожолының 34-шақырымында полицейлер 59 жастағы азамат басқарған Audi көлігін тоқтатты. Макс қызметтік-іздестіру итімен көлікті тексеру барысында алдыңғы қақпақ астынан ерекше иісі бар өсімдік тектес зат салынған полипропилен қап табылып, тәркіленді.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат жалпы салмағы 4 келіге жуық гашиш есірткісі екені белгілі болды.

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Күдікті ұсталып, Қордай аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Айдос Қали
