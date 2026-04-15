Қоғам

Алматы мен Алматы облысында ірі есірткі айналымы әшкереленді

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 09:42 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі 2026 жылғы 15 сәуірде Алматы қаласы мен Алматы облысында есірткі таратуға қатысы бар "отбасылық схемалар" жойылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының орынбасары Қуандық Әлжановтың айтуынша, ел аумағында есірткі жеткізу және тарату арналарын анықтап, олардың жолын кесу жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Бұл шаралар "Заң және тәртіп" қағидаты аясында жүзеге асырылуда.

Есірткі қылмысына жақын туыстардың тартылу фактілері жиілеп келеді, яғни "отбасылық схемалар" қалыптасуда.

Алматы қаласында екі ағайынды шамамен бір килограмм синтетикалық альфа-PVP есірткісін тасымалдау кезінде ұсталды. Бұрын сотталған ағасы інісін қылмысқа тартқан.

"Тұтқындау барысында олардан қару және оқ-дәрілер тәркіленді. Алматы облысында екі ағайынды ұйымдастырған фитозертхана жойылды. Жалға алынған үйде кейіннен өткізу мақсатында аса ірі көлемде марихуана өсірілген. Жалпы салмағы 61 килограмм болатын 102 түп марихуана өсімдігі бар құмыралар, сондай-ақ жарықдиодты фитошамдар, желдету жүйелері және өзге де жабдықтар тәркіленді." Қуандық Әлжанов

Тағы бір дерек: Алматы тұрғыны әпкесінің сенімін пайдаланып, оның пәтерінде есірткі қаптаған. Ұстау кезінде 100-ден астам zip-lock пакет және шамамен 500 грамм мефедрон тәркіленді.

Cәуір айының он күнінде заңсыз айналымнан бір тоннаға жуық есірткі, оның ішінде 800 келіден астам синтетикалық түрлері тәркіленді. Барлық күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Аталған фактілер бойынша ҚР ҚК 297-бабы 3-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Баптың санкциясында мүлкі тәркіленіп, 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Есірткі қылмысына қарсы күрес ІІМ қызметінің басым бағыттарының бірі болып қала береді. Есірткі өндіру мен таратудың кез келген әрекеті қатаң түрде тоқтатылады. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда, – деді ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының орынбасары Қуандық Әлжанов.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
