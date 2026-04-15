#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда сел қауіпсіздігін күшейту және алдын алу жүйесін жетілдіру ұсынылды

Грязе-селевой поток, грязь, сель, потоп, оползень, селевой поток, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 13:11 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның таулы өңірлерінде сел қауіпсіздігін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың алдын алу жүйесін жетілдіру мәселесі өзекті болып отыр. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Әбутәліп Мүтәлі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Депутат өз сөзінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Үкіметтің кеңейтілген отырысында көктемгі селге дайындықты күшейту жөнінде берген тапсырмасын еске салды. Президент табиғи апаттарды болжауда цифрлық технологияларды тиімді әрі жүйелі қолданудың маңызын атап өткен болатын.

Мәліметке сәйкес, 2021–2025 жылдар аралығында Қазақстан аумағында 17 сел оқиғасы тіркелген. Олардың барлығы "минималды әсер" санатына жатқызылғанымен, қолданыстағы талдау жүйесінде бірқатар олқылықтар бар екені айтылды. Атап айтқанда, сел қаупін бағалау деректері көбіне жалпылама сипатта беріліп, елді мекендердің осалдығы мен тәуекел деңгейін нақты айқындауға арналған егжей-тегжейлі мәліметтердің жетіспейтіні көрсетілді.

Сондай-ақ инженерлік қорғаныс инфрақұрылымының дамуы баяу жүріп жатқаны айтылды. Соңғы жылдары тек Алматыдағы "Аюсай" селден қорғау бөгеті іске қосылған, алайда бұл сел қаупі жоғары өзге өңірлердің қажеттіліктерін толық қамтымайды.

Цифрландыру бағытында "Қазақстан Ғарыш Сапары" арқылы геоақпараттық мониторинг жүргізіліп жатқанымен, жасанды интеллектке негізделген кешенді болжау жүйелері, сенсорлық деректерді бірыңғай аналитикалық платформада біріктіру және үлкен деректерді өңдеу тетіктері жеткіліксіз екені атап өтілді. Сонымен қатар кейбір сенсорлардың маусымаралық кезеңде уақытша ажыратылуы үздіксіз бақылауға кедергі келтіреді.

Төтенше жағдайлар туралы ескерту жүйелерінің халықты қамту деңгейі шамамен 50,5% екені айтылып, бұл көрсеткіштің жеткіліксіз екені атап өтілді.

Халықаралық тәжірибе ретінде Жапония мен Швейцариядағы кешенді мониторинг, модельдеу және толық автоматтандырылған ескерту жүйелері мысалға келтірілді.

Осыған байланысты Үкіметке сел қауіпсіздігі бойынша бірыңғай мемлекеттік бағдарлама әзірлеу, қорғаныс инфрақұрылымын күшейтуге аудит жүргізу, халықты 100% ескерту жүйесімен қамту және жасанды интеллектке негізделген болжау жүйелерін енгізу ұсынылды.

Қабылданған шаралар туралы белгіленген мерзімде жазбаша хабарлау сұралды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: