Алматыда борышкерлерге ыстық су беру шектеледі
Бұл туралы "Алматы жылу жүйесі" ЖШС баспасөз қызметінің өкілдері айтты.
Бірнеше мәрте ескерту жасалғанына қарамастан, кейбір тұтынушылар қызмет көрсетуші ұйымның заңды талаптарын орындамай отыр. Қазіргі таңда күн сайын ондаған борышкерге ыстық су беру тоқтатылуда.
Ыстық су беруді шектеу — мәжбүрлі шара. Кәсіпорын мұндай қадамға баруға мәжбүр, өйткені жылу қызметтері үшін төлемдердің уақытында түспеуі алдағы жылыту маусымына дайындық пен жүйенің тұрақты жұмысына кері әсерін тигізеді.
2026 жылдың басынан бері Алматыда төлем жасамаған 623 абонентке ыстық су беру тоқтатылды. 2204 борышкерге қатысты сотқа талап-арыз берілді. 256 тұтынушының мүлкіне тыйым салынды, 287 банк шоты бұғатталды. 158 азаматтың елден шығуына шектеу енгізілді. Сонымен қатар берешек сомасы борышкерлердің жалақысынан және өзге де табыс көздерінен өндіріліп жатыр.
Айта кету керек, сот шешімдері мен атқарушылық жазбалар негізінде қарызды өндіріп алу барысында борышкердің жылжымалы және жылжымайтын мүлкіне, автокөлігіне, банк шотына шектеу қойылады, сондай-ақ елден шығуына тыйым салынып, қызмет түрлеріне берілген лицензиялардың қолданылуы да тоқтатылуы мүмкін.
Мұндай шаралар тек ұзақ уақыт бойы төлем жасамаған азаматтарға қатысты қолданылады. Ыстық суды шектеу немесе сотқа жүгіну алдында компания өкілдері берешек туралы алдын ала хабарлап, түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.
Жылу қызметін көрсетуші ұйымдар берешекті өндіріп алу жұмыстары жүйелі түрде жалғасатынын жеткізді. "АлЖЖ" ЖШС қала тұрғындарын қарызын мүмкіндігінше тезірек өтеуге және коммуналдық қызмет үшін төлемді уақытылы төлеуге шақырады.