Алматыда түнгі уақытта велосипед ұрлауды кәсіп қылған күдіктілер ұсталды
Фото: pexels
Алматы қаласы Алмалы аудандық полиция басқармасының қызметкерлері велосипед ұрлығының бірқатар дерегін ашты.
Полиция мәліметінше, түнгі уақытта екі күдікті қараусыз қалдырылған велосипедтерді жасырын түрде ұрлап отырған.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдіктілердің жеке басы анықталып, ұсталды.
Қазіргі уақытта олар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Олардың сегіз бірдей ұрлық дерегіне қатысы бары анықталды.
Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Полиция азаматтарды жеке мүлкіне мұқият болуға шақырады.
Велосипедтерді қараусыз қалдырмай, арнайы құлыптау құралдарын қолдану қажет.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript