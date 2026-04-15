#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
476.97
562.59
6.27
Қоғам

Ақтөбе әкімдігі шұғыл хабарлама жариялады: көшеде жүру қауіпті

15.04.2026 18:00
Ақтөбе әкімдігінің баспасөз қызметі тұрғындарға маңызды ескертумен жүгінді. Ведомство өңірде екпінді жел күтелетіндігін мәлімдеп, осыған байланысты көшеде жүру қауіпті екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК деректері бойынша, 15 сәуірде қалада дауылды ескерту жарияланды.

Жылдамдығы 15–20 м/с, екпіні 23 м/с-қа дейін жететін шығыстан және солтүстік-шығыстан қатты жел күтіледі.

"Түрлі конструкциялардың, тіректердің және ағаш бұтақтарының құлау қаупі жоғары екенін ескере отырып, тұрғындарды барынша сақ болуға шақырамыз",- деп мәлімдеді әкімдік.

Сонымен қатар, қауіпсіздік мақсатында келесі ережелерді сақтау сұралды:

  • аса қажеттілік туындамаса, көшеге шықпау;
  • автокөліктерді ағаштар мен жарнама билбордтарының жанына қоймау;
  • электр беру желілерінің тіректері мен құрылыс нысандарының маңында ұзақ тұрмау;
  • балалардың қауіпсіздігін жіті қадағалау.

Бұған дейін Жамбыл облысында екі оқушының өліміне қатысты тергеу жүріп жатқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Алматылықтарға қауіпті ауа райы туралы ескертіп, өздерін қалай ұстау керектігі айтылды
11:07, 30 шілде 2025
Алматылықтарға қауіпті ауа райы туралы ескертіп, өздерін қалай ұстау керектігі айтылды
Қазақстанның жеті қаласында қауіпті метеорологиялық жағдайлар жарияланды
10:07, 14 қараша 2025
Қазақстанның жеті қаласында қауіпті метеорологиялық жағдайлар жарияланды
Қазақстанның Израильдегі елшілігі ҚР азаматтарына шұғыл үндеу жариялады
09:45, 13 маусым 2025
Қазақстанның Израильдегі елшілігі ҚР азаматтарына шұғыл үндеу жариялады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
19:25, Бүгін
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
19:05, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
18:32, Бүгін
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
18:21, Бүгін
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
