Нөсер жауын мен дауыл: 16 сәуірде қандай ауа райы күтеледі
Сурет: pixabay
Синоптиктер Қазақстан аймақтарында 2026 жылғы 16 сәуірде болатын қауіпті метеорологиялық құбылыстарға арналған болжамды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, республикада дерлік қысқы ауа райы орнайды.
"Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронтальды жүйелердің өтуімен тұрақсыз ауа райы сақталады, еліміздің солтүстігінде, солтүстік-батысында, шығысында, орталығында оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында найзағаймен жаңбыр, қар аралас жаңбыр жауады, көктайғақ, республиканың оңтүстік-батысында, солтүстік-батысында, шығысында, орталығында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), бұршақ, дауыл күтіледі. Республика бойынша тұман, желдің күшеюі, оңтүстік-шығыста жел шаңды дауылмен, күтіледі". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі
Сондай-ақ, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, Жамбыл облысының батысында, оңтүстік-шығысында, Алматы облысының солтүстігінде, батысында, орталығында, Жетісу облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында, Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.
Бұған дейін Ақтөбе әкімдігі ауа райына байланысты шұғыл хабарлама жасағанын жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript