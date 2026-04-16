#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда бірқатар білім беру бағдарламалары қысқартылуы мүмкін – Ғылым және жоғары білім министрлігі

Фото: Zakon.kz
Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова 2026 жылғы 16 сәуірде Мәжіліс кулуарында бірқатар білім беру бағдарламаларын қысқарту жоспарына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, бұл бағытта ауқымды талдау жұмыстары жүргізіліп жатыр.

"Бастапқыда кәсіпорындар арасында сауалнама жүргіздік, оған 73 мыңнан астам кәсіпорын қатысты. Онда алдағы кезеңге арналған кадрлық құрамға талдау жасалды: қызметкерлердің жас ерекшелігі, зейнеталды және зейнет жасындағы мамандардың үлесі қарастырылды. Осы талдаудың нәтижесіне және қажеттілікке сүйене отырып, бізге қандай мамандар қажет екенін анықтау жұмысы жүргізілуде", – деді вице-министр.

Талдау нәтижесінде 700-ден астам білім беру бағдарламасын қайта қарау қажеттілігі анықталған.

"Яғни кейбір бағдарламалар жабылады, кейбірі жетілдіріледі немесе трансформацияланады. Бұл барлық бағыттарға қатысты. Мысалы, педагогикалық бағыттың өзі 21 топтан тұрады. Сол топтардың ішінде нақты білім беру бағдарламалары бар. Сөз қазіргі таңда өзектілігін жоғалтқан немесе заманауи талаптарға сай келмейтін бағдарламалар туралы болып отыр", – деді Гүлзат Көбенова.

Айта кетейік, бұған дейін вице-министр мектеп түлектеріне арналған мемлекеттік гранттардың жеткіліктілігі мәселесіне де пікір білдірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: