#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Гранттар жете ме? Ғылым және жоғары білім министрлігі балама мүмкіндіктерді түсіндірді

Фото: Zakon.kz
Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова 2026 жылғы 16 сәуірде Мәжіліс кулуарында мектеп түлектеріне мемлекеттік білім гранттарының жеткіліктілігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл мектеп түлектерінің саны рекордтық деңгейге жеткендіктен, журналистер барлық талапкерге гранттар жете ме деген сұрақ қойды. Вице-министрдің айтуынша, әрбір талапкердің жоғары білім алу мүмкіндігі қарастырылған.

"Осы мақсатта жоғары білім алудың жаңа тетіктері іске қосылды. Толық мемлекеттік гранттармен қатар, дифференциалды гранттар бар, яғни оқу құнының бір бөлігін мемлекет, бір бөлігін ата-аналар төлейді. Сонымен бірге "Келешек" бағдарламасы іске қосылды, ол бойынша ата-аналар екінші деңгейлі банктерде баласының атына арнайы шот ашып, оқуына қаражат жинай алады. Бағдарлама шарттары, оның ішінде жылдық сыйақы да қарастырылған", – деді вице-министр.

Сондай-ақ ол төртінші тетік ретінде жеңілдетілген білім беру несиелері енгізілгенін атап өтті.

"Жеңілдетілген білім беру несиесін Қаржы орталығы арқылы рәсімдеп, сол қаражат есебінен оқуға болады. Гранттар саны мен беру тәртібі өзгеріссіз қалады. Бірдей балл жинаған жағдайда "Алтын белгі" иегерлері немесе үздік аттестат иелері басымдыққа ие болады", – деді Гүлзат Көбенова.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Әке ХҚКО-ға келуі керек пе: баланың тегін өзгерту тәртібі түсіндірілді
Қазақстанда бірқатар білім беру бағдарламалары қысқартылуы мүмкін – Ғылым және жоғары білім министрлігі
Талапкерлерге грант жете ме: Ғылым және жоғары білім министрлігі жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: