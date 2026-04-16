Мемлекеттік кірістер комитеті микроқаржы ұйымдарының қызметіндегі ҚҚС-тан жалтару схемаларын анықтады
Ресми ақпаратты 2026 жылдың 16 сәуірінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады.
Нәтижесінде 4 МҚҰ бойынша "кепілдік" деп аталатын шарттар аясындағы жалпы айналым 55,9 млрд. теңгені құрағаны, ал төленбеген қосылған құн салығының сомасы 6,1 млрд. теңге екені анықталды. Тексеру қорытындылары апелляциялық тәртіпте және сот органдарымен расталды.
Қосымша ретінде шамамен 26 млрд. теңге сомасындағы операциялар (сақтандыру агенттік қызметі шеңберінде) анықталды, олар ҚҚС-тан босатылған ретінде көрсетілген және қазіргі уақытта тексеру сатысында.
Микроқаржы ұйымдары тек қарыздарды беруге байланысты операциялар бойынша ғана ҚҚС-тан босатылатынын түсіну маңызды. Яғни, ақша беру қызметіне қатысты. Барлық қосымша ақылы қызметтер салық салуға жатады.
Тексерулер көрсеткендей, бірқатар жағдайларда табыстың бір бөлігі формалды түрде салық салудан шығарылатын схема қолданылған.
Механизм келесідей болған. Микроқарыз ресімдеу кезінде қарыз алушыға қосымша түрде "кепілдік" шарты ұсынылған. Формалды түрде мұндай қызмет міндеттемелерді қамтамасыз ету бойынша қаржылық операция ретінде көрсетілген. Алайда жүргізілген талдау мұндай шарттар бойынша жауапкершілік тек шектеулі жағдайларда туындайтынын және олардың әрекет ету мерзімі қарыз бойынша төлемді кейінге қалдыру кезеңімен сәйкес келетінін көрсетті.
Нақтысында бұл кепілдік емес, міндеттемелерді орындау мерзімін ұзарту (төлемді кейінге қалдыру) бойынша қызмет болып табылады. Бұл ретте қарыз алушы мұндай "кепілдік" үшін төлем жасаған, ал алынған қаражат ҚҚС-тан босатылған операциялар ретінде көрсетілген.
Жүргізілген іс-шаралар формалды түрде бөлек шарттар қолданылғанымен, экономикалық мәні бойынша қарызға қызмет көрсетуге байланысты бірыңғай ақылы қызмет көрсетілгенін көрсетті.
Дәл осындай схемалар салық салудан босатылған ретінде қате көрсетілген елеулі айналымды қалыптастыруға мүмкіндік берген.
Мемлекеттік кірістер комитетінің тексерулері операциялардың нақты экономикалық мәніне негізделген дұрыс салық салуды қамтамасыз етуге, сондай-ақ салықтан жалтару мақсатында формалды схемаларды пайдалануды болдырмауға бағытталған.
Анықталғандай, мұндай тәсілдер жекелеген жағдайлармен шектелмейді. Ұқсас механизмдер МҚҰ қызметінің басқа сегменттерінде де қолданылады. Атап айтқанда, сақтандыру агенттік қызметінде ұқсас модель анықталды, онда құқықтық нысаны өзгеше болғанымен, экономикалық мәні сақталады.
Қазіргі уақытта осы бағыттағы тексерулер жалғасуда. Олардың қорытындылары бойынша салықтық әрекет ету шаралары қабылданатын болады.