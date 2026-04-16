Астанадағы қайғылы өрттен кейін: төтенше қызметтерге заңды өзгерту қажет – Әшімбаев
Журналистер одан төтенше жағдайларда өрт сөндірушілерге жолды бөгеген көліктерді бұзып өтуге рұқсат беру үшін заңға өзгерістер қажет пе екенін сұраған.
Әшімбаев бұл оқиғаны үлкен трагедия деп атап өтті.
"Балалар қаза тапты. Бұл – орны толмас қайғы. Мұндай жаңалықты бейжай қабылдау мүмкін емес. Сондықтан төтенше жағдай кезінде тиісті қызметтердің өз міндетін еш кедергісіз атқаруына мүмкіндік беретін тетіктер қажет екені анық. Әрине, мұнда жеке меншікке қатысты белгілі бір мәселелер бар. Дегенмен мәселе адам өмірі, қауіпсіздігі мен денсаулығы туралы болғанда, жедел әрекет етуге мүмкіндік беретін құралдар болуы тиіс. Бұл – талқылауды қажет ететін мәселе", – деді ол.
Ол сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдармен жұмыс жүргізу қажет екенін және, атап айтқанда, заңнамаға өзгерістер енгізудің орындылығын қарастыру керектігін айтты. Оның сөзінше, қандай нақты шаралар қабылданатыны, қандай формада және қандай көлемде жүзеге асатыны – бөлек талқылауды талап етеді.
"Заң – нақты құжат. Оны жалпылама түрде қарастыруға болмайды. Басқа азаматтардың мүлкіне қатысты қандай әрекеттер жасауға болатыны әр жағдай бойынша нақты көрсетілуі тиіс. Сондықтан бұл мәселе жан-жақты әрі мұқият қаралуы керек. Менің ойымша, мұнда белгілі бір өзгерістер қажет және оларды дәл қазір қабылдау маңызды", – деді Әшімбаев.
Оның айтуынша, бұл бағытта тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп жұмыс жүргізіліп, заңнамаға өзгерістер енгізудің орындылығы қарастырылады. Қандай нақты шаралар қабылданатыны әлі де талқылауды және пысықтауды талап етеді.
Айта кетейік, 2026 жылғы 15 сәуірде Мәжіліс депутаты Олжас Құспеков депутаттық сауалында өрт қауіпсіздігі талаптарын күшейтуді, сондай-ақ төтенше қызметтерге кедергілерді келтірілген залалды өтемей-ақ жоюға рұқсат беруді ұсынған.
Еске салсақ, бұған дейін Астанада тұрғын үй кешендерінің бірінде болған өрт салдарынан үш бала қаза тапқан. Әлеуметтік желілерде өрт сөндіру көліктерінің аулаға кіре алмай қалғаны, яғни жолды жеңіл автокөлік жауып тұрғаны қоғамда үлкен резонанс тудырды.