Қоғам

Алматыда толассыз жауын-шашынға байланысты қызмет тәулік бойы жұмыс істеп жатыр

Алматыда толассыз жауын-шашынға байланысты қызмет тәулік бойы жұмыс істеп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.04.2026 22:57
Алматыда толассыз жауын-шашынға байланысты коммуналдық қызмет күшейтілген жұмыс тәртібіне ауыстырылды. Қалалық инфрақұрылымның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету шаралары күндіз жүргізіліп, қазіргі уақытта да жалғасып, түнгі уақытта да тоқтаусыз атқарылмақ.

Бұл туралы қаланың коммуналдық инфрақұрылым басқармасы мен тұрғын үй инспекциясының өкілдері хабарлады.

"Қазгидромет" ұсынған мәліметке сәйкес, 16 сәуір күні қалада 29 мм жауын-шашын түскен, бұл айлық норманың шамамен төрттен бірі. Осыған байланысты қалалық қызметтер мен мердігер ұйымдардың тәулік бойғы кезекшілігі ұйымдастырылды.

Жедел әрекет ету үшін 104 бірлік арнайы техника, 74 мотопомпа және 12 ассенизаторлық көлік жұмылдырылды. Қажетті құрал-жабдықтармен қамтылған 425 жол қызметкерінен тұратын 75 жедел бригада құрылды. Сонымен қатар 2,3 мыңнан астам құм салынған қап дайындалды.

Қосымша түрде қалалық Құтқару қызметі мен Төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелері кезекшілікке тартылған. Бір тәулікте жұмысқа шыққан жол жұмысшыларының жалпы саны 2710 адам болып, 1200-ден астам арнайы техника пайдаланылуда.

Күні бойы арық жүйелерінің бітелуі мен жер бедерінің ерекшеліктеріне байланысты кейбір аумақта су жиналу деректері тіркелді. Барлық мұндай учаске жедел түрде қалпына келтірілді.

Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және су басу қаупінің алдын алу мақсатында коммуналдық қызметтердің жұмысы тәулік бойы, оның ішінде түнгі уақытта да тоқтаусыз жалғасып жатыр. Жағдай жіті бақылауда.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы қыс маусымына дайын: коммуналдық қызметтер тәулік бойы жұмыс істеп тұр
15:57, 03 қараша 2025
Алматы қыс маусымына дайын: коммуналдық қызметтер тәулік бойы жұмыс істеп тұр
Алматыда қалың қарға байланысты коммуналдық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
09:04, 11 наурыз 2026
Алматыда қалың қарға байланысты коммуналдық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
Алматыда найзағай ойнап, қар аралас жаңбыр жауады: коммуналдық қызмет күшейтілген жұмыс режиміне көшірілді
19:54, 04 сәуір 2025
Алматыда найзағай ойнап, қар аралас жаңбыр жауады: коммуналдық қызмет күшейтілген жұмыс режиміне көшірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина озвучила долгожданную новость
23:06, Бүгін
Елена Рыбакина озвучила долгожданную новость
Хамзат Чимаев рассказал о своих отношениях с Хабибом Нурмагомедовым
22:35, Бүгін
Хамзат Чимаев рассказал о своих отношениях с Хабибом Нурмагомедовым
Лучшая теннисистка Казахстана категорично высказалась о своём отношении к рыбалке
22:11, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана категорично высказалась о своём отношении к рыбалке
Стала известна окончательная заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
21:41, Бүгін
Стала известна окончательная заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
