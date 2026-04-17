#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Қоғам

Өзбекстан мен Израиль арасындағы әуе рейстері қайта жанданды

, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.04.2026 09:41
Uzbekistan Airways әуе компаниясы 14 сәуірден бастап Ташкент – Тель-Авив бағыты бойынша тұрақты рейстерді қайта іске қосты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Наурыз айының соңында Uzbekistan Airways Тель-Авивке ұшатын рейстерін уақытша тоқтатуға мәжбүр болған еді. Алайда қазір ұшулар дүйсенбі, сейсенбі және бейсенбі күндері орындалып жатыр, деп Өзбекстанның Израильдегі елшілігі Telegram-арнасында хабарлады.

"3 мамырдан бастап Ташкенттен Самарқанд арқылы Тель-Авивке және кері бағытта жексенбі күндері қосымша рейстер енгізіледі", – делінген хабарламада.

Айта кетейік, жақында Стамбул – Ташкент рейсінің жолаушысы басқа біреуге тиесілі сөмкемен ұсталып, оның ішінен есірткі табылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ташкенттен Астанаға ұшып шыққан ұшақ кенеттен әуежайға кері оралған
20:35, 19 маусым 2024
Ташкенттен Астанаға ұшып шыққан ұшақ кенеттен әуежайға кері оралған
Алматы – Шанхай бағыты бойынша тұрақты рейстер ұшады
18:43, 28 қаңтар 2026
Алматы – Шанхай бағыты бойынша тұрақты рейстер ұшады
Өзбекстан әуекомпаниясы Ташкент – Атырау бағыты бойынша рейс ашады
14:43, 24 наурыз 2026
Өзбекстан әуекомпаниясы Ташкент – Атырау бағыты бойынша рейс ашады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
14:29, Бүгін
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
14:27, Бүгін
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
Жубаназар умопомрачительным броском удосрочил экс-россиянина в битве за "бронзу" ЧА
14:19, Бүгін
Жубаназар умопомрачительным броском удосрочил экс-россиянина в битве за "бронзу" ЧА
Обаяние Головкина помогло казахстанскому боксу победить Узбекистан на ЧА? Мнение тренера
14:06, Бүгін
Обаяние Головкина помогло казахстанскому боксу победить Узбекистан на ЧА? Мнение тренера
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: