#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Қоғам

Алматыда азық-түлік бағасы қатаң бақылауға алынды

Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, овощной отдел, цены на овощи, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.04.2026 13:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматыда премьер-министр Олжас Бектеновтің тапсырмасына сәйкес әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасына бақылау күшейтілді. Жүргізіліп жатқан мониторинг бағаның негізсіз өсуін тежеуге бағытталған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 17 сәуірде Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі мәлімдеді:

"16 сәуірден бастап "Барыс-4" көтерме сауда нарығында тиісті мемлекеттік органдардың қатысуымен жүйелі бақылау жүргізілуде. Негізгі мақсат – негізсіз қымбаттауға жол бермеу және сауда үстемесінің белгіленген шектен (15%-дан аспауын) сақтау. Баға қалыптастырудың ашықтығына, делдалдар санын қысқартуға және дұрыс баға белгілерінің болуына ерекше көңіл бөлінуде. Кәсіпкерлермен түсіндіру жұмыстары жүргізілуде".

Билік өкілдерінің айтуынша, заң бұзушылықтар анықталған жағдайда тиісті заңнамаға сәйкес шаралар қабылданады. Жағдай тұрақты бақылауда.

Бұған дейін Алматы тұрғындарына арзан бағамен азық-түлік сатып алуға болатын орындар туралы хабарланған еді.

2024 жылы Қазақстанда қандай азық-түлік тауарлары арзандады
13:15, 30 желтоқсан 2024
2024 жылы Қазақстанда қандай азық-түлік тауарлары арзандады
Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы түсті
16:38, 09 қазан 2023
Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы түсті
Азық-түлік бағасы: Шымкентте 200-ден астам кәсіпкер жазаланды
14:12, 27 шілде 2025
Азық-түлік бағасы: Шымкентте 200-ден астам кәсіпкер жазаланды
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
14:29, Бүгін
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
14:27, Бүгін
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
Жубаназар умопомрачительным броском удосрочил экс-россиянина в битве за "бронзу" ЧА
14:19, Бүгін
Жубаназар умопомрачительным броском удосрочил экс-россиянина в битве за "бронзу" ЧА
Обаяние Головкина помогло казахстанскому боксу победить Узбекистан на ЧА? Мнение тренера
14:06, Бүгін
Обаяние Головкина помогло казахстанскому боксу победить Узбекистан на ЧА? Мнение тренера
