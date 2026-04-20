Елордада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасына бақылау күшейді
Сурет: Астана әкімдігі
Әлеуметтік маңызы бар өнімдер бағасының негізсіз өсуіне жол бермеу мақсатында Астанада азық-түлік тауарларының бағасына бақылау күшейтілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әкімдік ақпаратына сүйенсек, мониторингтік топ құрамына сауда департаменті, әкімдік, мемлекеттік кірістер органдары және санитарлық-эпидемиологиялық қызмет өкілдері енген.
Азық-түлік бағасын қаладағы ірі сауда нысандарында комиссиямен бірге Астананың Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы басшысының орынбасары Мақсат Жанабаев тексерді.
Негізгі мақсат – әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасының негізсіз қымбаттауына жол бермеу және тиімсіз делдалдық схемаларды анықтау.
"Бүгін өңірлік комиссия мүшелерімен бірге қаланың ірі базарларын аралап шықтық. Негізгі міндет – әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасына мониторинг жүргізу және делдалдық схемаларды анықтау. Қазіргі таңда түсіндіру жұмысы жүргізіліп, ет өнімдеріне – сиыр, жылқы және қой етіне баға бақылауы қойылды", – деді Мақсат Жанабаев.
Мұндай тексерістер тұрақты түрде жүргізіліп, астаналықтар үшін азық-түлік қолжетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған.
