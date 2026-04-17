#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
469.52
553.75
6.15
Қоғам

Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасына мониторинг жүргізілуде

Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасына мониторинг жүргізілуде , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.04.2026 21:07 Сурет: Алматы әкімдігі
ҚР Премьер-министрі Олжас Бектеновтің тапсырмасы аясында Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын бақылау және тұрақтандыру бойынша кешенді жұмыстар қолға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 16 сәуірден бастап "Барыс-4" базарындағы көтерме сауда нарығында бағаға жүйелі мониторинг жүргізіліп келеді. Бұл жұмысқа Алматының Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы, Сауда және тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті, Мемлекеттік кірістер департаменті, сондай-ақ Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің департаменті тартылған.

Іс-шаралардың негізгі мақсаты – баға тұрақтылығын қамтамасыз ету және азық-түлік бағасының негізсіз өсуіне жол бермеу. Шекті сауда үстемесін (15%-дан аспайтын) сақтау және жеткізу тізбегіндегі тиімсіз делдалдық буындарды қысқарту мәселесіне ерекше назар аударылады.

Сурет: Алматы әкімдігі

Сонымен қатар, кәсіпкерлермен және базар әкімшілігімен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сауда-саттыққа қатысушыларға заңнама талаптары, баға белгілеудің ашықтығы, сондай-ақ қолжетімді әрі дұрыс рәсімделген баға белгілерінің болуы қажеттігі түсіндіріліп келеді.

Бұзушылықтар анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік бақылау шаралары қабылданады.

Мониторинг қорытындысы бойынша материалдар өңірлік комиссияда қаралады. Құқық бұзушыларға қатысты тиісті әкімшілік шаралар қолданылады.

Бұған дейін Алматыда жаңбыр қашан тоқтайтындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: