#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
469.52
553.75
6.15
Қоғам

Республикалық жеке сот орындаушылары палатасына жаңа төраға сайланды

ҚР ЖСО Республикалық палатасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.04.2026 15:04
Республикалық жеке сот орындаушылары палатасының (ЖСО) жаңа басшысы сайланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 17 сәуірде Астанада Палата президиумының отырысы өтті. Күн тәртібінде басқарма төрағасы Айдос Иманбаевтың өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты жаңа төрағаны сайлау мәселесі қаралды.


"Облыстар мен Әділет министрлігінің өкілдерінен құралған президиум мүшелерінің бірауыздан қабылдаған шешімімен Палата төрағасы болып бұған дейін төраға орынбасары қызметін атқарған Нұржан Арынғазинов сайланды", – деп хабарлады ЖСО палатасы.

Нұржан Арынғазинов 1984 жылы Ақмола облысы Макинск қаласында дүниеге келген.

2006 жылы Қазақ мемлекеттік заң академиясын тәмамдаған. Еңбек жолын 2009 жылы Астана қаласында мемлекеттік сот орындаушысы ретінде бастаған.

Әр жылдары елордадағы Сарыарқа және Алматы аудандарының аға сот орындаушысы, сондай-ақ Астана қаласы Сот актілерін орындау департаменті басшысының орынбасары қызметтерін атқарған.

2016–2018 жылдары Астана қалалық Әділет департаменті басшысының орынбасары, ал 2018 жылы ҚР Әділет министрлігінің Сот актілерін орындау департаменті директорының орынбасары болды.

2018 жылдың қыркүйегінен бастап осы уақытқа дейін Республикалық жеке сот орындаушылары палатасы төрағасының орынбасары қызметін атқарып келді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
WhatsApp-та жаңа функция пайда болады
19:11, Бүгін
WhatsApp-та жаңа функция пайда болады
Көп мөлшерде қымыз ішіп, көлік тізгіндеген ЖСО палатасы басшысы қамауға алынды
16:50, 23 ақпан 2026
Көп мөлшерде қымыз ішіп, көлік тізгіндеген ЖСО палатасы басшысы қамауға алынды
Жеке сот орындаушылары, нотариус және адвокаттар автоматтандырылған режимде аттестациядан өтеді
19:51, 29 мамыр 2023
Жеке сот орындаушылары, нотариус және адвокаттар автоматтандырылған режимде аттестациядан өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Карлос Алькарас не сыграет на "Мастерсе" в Мадриде
20:59, Бүгін
Карлос Алькарас не сыграет на "Мастерсе" в Мадриде
Клуб КПЛ официально получил нового инвестора
20:34, Бүгін
Клуб КПЛ официально получил нового инвестора
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" в Первой лиге
20:04, Бүгін
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" в Первой лиге
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
19:31, Бүгін
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: