Дәуірдің үніне айналған қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Мұхтар Шаханов өмірден өтті
Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі
Шоқтығы биік қазақ ақыны, қоғам қайраткері, Халық жазушысы Мұхтар Шаханов 84 жасында дүние салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаралы хабарды ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі таратты.
"ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі әйгілі қазақ ақыны, драматург, қоғам қайраткері, Қазақстанның Еңбек Ері, Халық жазушысы Мұхтар Шахановтың өмірден өтуіне байланысты отбасы мен туған-туыстарына, жақындарына, қалың қазақ жұртына қайғыра көңіл айтады".
Мұхтар Шаханов – шоқтығы биік шығармалар жазып, поэзияны азаматтық ұстаныммен ұштастыра білген біртуар тұлғалардың бірі еді. Оның өлең әлеміне өрісті өрнек, жаңаша тыныс әкеліп, қазақ поэзиясының дамуына өзіндік жаңалық, тереңдік дарытқан шығармалары руханиятымыздың құнды қазынасына айналды. Қоғамдағы күрделі мәселелерге үн қосып, ел мен жер тағдырына қатысты ойлы да отты пікір айтып, өзіне ғана тән азаматтық биік ұстанымның үлгісін көрсетті.
"Мұхтар Шахановтың қайсар мінезі, өр рухы, әділет жолындағы табандылығы мен елдік мүдде алдындағы адалдығы жұрт жадында мәңгі сақталады. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын! Алланың рақымы мен мейірімі жолдас болып, рухы пейіште шалқысын!". ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі
Zakon.kz ұжымы марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыра көңіл айтады.
Мақаламен бөлісу
