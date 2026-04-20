Қырғызстан президенті Мұхтар Шаханов туралы: Оның өмірден өтуімен тұтас бір дәуір аяқталды

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 14:36 Фото: akorda.kz
Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров көрнекті қазақ ақыны, драматург, қоғам қайраткері, Қазақстанның Халық жазушысы Мұхтар Шахановтың дүниеден өтуіне байланысты Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа көңіл айту жеделхатын жолдады.

Бұл туралы 2026 жылғы 20 сәуірде Қырғызстан басшысының баспасөз қызметі хабарлады.

Жеделхатта:

"Қазақ халқының ұлы перзенті, Қырғызстанның халық ақыны, белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның Қырғызстандағы тұңғыш Төтенше және Өкілетті Елшісі, Шыңғыс Айтматовтың жақын досы Мұхтар Шахановтың дүниеден өткенін терең қайғымен қабылдадым", – делінген.

Садыр Жапаров Мұхтар Шахановтың тек қазақ халқы үшін ғана емес, қырғыз елі үшін де аса қадірлі тұлға болғанын атап өтті. Оның сөзінше, ақын қырғыз халқы үшін рухани тірек әрі ұстаз болды.

"Қырғыз жұртшылығы тағы бір асқақ тұлғасынан, тағы бір рухани тірегінен айырылып, ауыр қайғыны бастан кешіруде. Мұндай ұлы адамдар туралы "оның өмірден өтуімен тұтас бір дәуір аяқталды" деп айтылады. Расында да, Мұхтар-ағаның өмірден озуымен бүкіл түркі әлемі үшін бір дәуір аяқталды.

Ол қазақ халқының еркіндіксүйгіш, әділетшіл рухын бойына сіңіріп, кеңестік кезеңде де, кейінгі жылдары да ел тағдыры үшін күресті. Қуғын-сүргінге қарамастан, шындықты ашық айтып, батыл ұстанымынан айнымады. Желтоқсан оқиғасы бойынша да өз көзқарасын тайсалмай білдірді. Оның ақындық әрі азаматтық үні қазақ пен қырғыз халқына бірдей жақын болды", – делінген жеделхатта.

Сонымен қатар, Қырғызстан Президенті Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматов арасындағы достық қатынасты ерекше атап өтіп, бұл байланыс екі халық арасындағы бауырластықты нығайтуға зор үлес қосқанын айтты.


"Құрметті қазақ бауырлар! Осы ауыр сәтте барша қазақ халқына және ақынның туған-туыстарына қайғыра көңіл айтамын", – деп түйіндеді Садыр Жапаров.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев та Мұхтар Шахановтың қайтыс болуына байланысты көңіл айту жеделхатын жолдаған болатын.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Дәуірдің үніне айналған қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Мұхтар Шаханов өмірден өтті
22:51, 19 сәуір 2026
Дәуірдің үніне айналған қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Мұхтар Шаханов өмірден өтті
Тоқаев Вера Сидорованың дүниеден өтуіне байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады
21:02, 09 сәуір 2025
Тоқаев Вера Сидорованың дүниеден өтуіне байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады
Ақын Мұхтар Шаханов ауруханаға түсті
21:33, 08 сәуір 2026
Ақын Мұхтар Шаханов ауруханаға түсті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
16:43, Бүгін
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
16:27, Бүгін
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
16:08, Бүгін
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
15:48, Бүгін
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
