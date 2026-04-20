#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+14°
$
469.52
553.75
6.15
Қоғам

Қазақстанда жаңа мереке бекітілді: 3 қыркүйек – Қазақ тазысы мен төбеті күні

20.04.2026 09:53 Фото: akorda.kz
Қазақстанда мерекелік күндер қатары тағы бір жаңа датамен толықты. Үкіметтің 2026 жылғы 15 сәуірдегі қаулысымен тиісті тізбеге өзгерістер енгізілді.

Құжатқа сәйкес, енді жыл сайын 3 қыркүйекте Қазақ тазысы мен төбеті күні атап өтілетін болады. Бұл күн ұлттық ит тұқымдарын сақтау, оларды қорғау және насихаттау мақсатында енгізіліп отыр.

Қазақы тазы мен төбет – халқымыздың мәдени мұрасының ажырамас бөлігі саналады. Тазы – аңшылықта пайдаланылатын жүйрік әрі төзімді ит болса, төбет – мал мен үй-жайды қорғайтын, батыл әрі сенімді күзетші ретінде кеңінен танымал.

Жаңа мереке осы асыл тұқымды иттерге деген құрметті арттырып, олардың генетикалық қорын сақтауға, сондай-ақ ұлттық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған.

Айта кетейік, аталған қаулы 2026 жылғы 28 сәуірден бастап ресми түрде күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
